As aventuras de uma pequena elefanta graciosa que usa o seu chapéu vermelho para fazer magia e resolver problemas! Neste livro repleto de autocolantes fica a saber tudo sobre a casa da Ella, na Ilha dos Elefantes, e os seus familiares e amigos. Um conto ternurento para as crianças que adoram animais.



Ao contrário do conto de Maurice Sendak - que também se entralaça nesta obra - em que um rapaz se fecha no quarto e entra num mundo cheio de monstros, aqui o autor coloca os país em busca do filho, que se dilui nas páginas de um livro. Serão capazes de trazê-lo de volta a casa? A leitura deixa à imaginação diversas interpretações e é marcada por um tom misterioso e não menos curioso.





A montra e as prateleiras da Chapelaria da Baixa estão repletas de chapéus. Na loja do João há chapéus de coco, sombrinhas, chapéus de chuva, bonés, chapéus grandes e pequenos, e para todos os gostos.

Mas o que torna estes chapéus tão especiais são as histórias que eles têm para nos contar. Aventuras, viagens e memórias que, dia após dia, pela voz do João, vão trazendo mais clientes à loja.

Drive – uma viagem pela estrada dos opostos vai levar pais, educadores e os mais novos numa aventura pelo mundo da lingua inglesa. A aprendizagem da língua inglesa através de uma ferramenta divertida e uma linguagem visual simples, dos conceitos aprendidos na sala de aulas.

Como é possível um Crocodilo não gostar de água? Bem, mas este crocodilo não, não gosta mesmo nada de água. Na verdade prefere trepar às árvores. Da autora Gemma Merino, vencedora do prestigiado prémio Macmillan Prize for Children's Illustration in 2011.

Quem é que não se lembra do primeiro bilhete de amor, nunca entregue por falta de coragem? Ou do primeiro desgosto amoroso? Inês Almeida e Nicholas Carvalho, professores, lembra-nos como é bom partilhar essas memórias e aprender que o tempo pode curar as feridas do coração, e não só.

Numa linguagem sensível e adaptada às crianças, e acompanhada pelas ilustrações fantásticas de Rita Correia, a autora Ana Kotowicz explica aos mais pequenos o caminho da adoção e dá a descobrir uma forma diferente de construir uma família.

A chegada de um novo irmão ou irmã é aqui abordada de uma forma metafórica, sensível e cheia de cor. Quando a barriga de Ana Stilwell se encheu de um sol chamado Marta, as suas filhas gémeas de 5 anos arranjaram uma nuvem cada uma para se protegerem do calor insuportável. Durante os meses que andaram com a nuvem para todo o lado, inspiraram esta história e provaram à mãe (mais uma vez!) que tudo o que ela aprendeu no curso de educação de infância resulta sempre muito bem… nos filhos dos outros.



Por Rita Silva Avelar

1. "Olá, Ella!" de Ladybird, €6,60 [Bertrand]2. "Monterrosso", João Ferreira Oliveira e Maria Bouza (ilustração), €10,60 [Máquina de Voar]3. "Chapéus com História" de Rita Vilela e Carla Nazareth (ilustração), €13,99 [booksmile]4. "Drive – uma viagem pela estrada dos opostos" de Kellen Katanaka, €10,90 [Livros Horizonte]5. "O crocodilo que não gostava de água" de Gemma Merino, €11,90 [Livros Horizonte]6. "Eu gosto de ti. E tu?" de Inês Almeida e Nicholas Carvalho, €11,80 [Livros Horizonte]7. "Reis procuram príncipes" de Ana Kotowicz e Rita Correia Reino, €11,90 [Livros Horizonte]8. "A minha mãe tem o sol na barriga" de Ana Stilwell e Madalena Moniz, €12,70 [Livros Horizonte]