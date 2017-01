pub

Um recente estudo , conduzido pela Kaspersky Lab (uma empresa tecnológica especializada em software de segurança que protege contra vírus, spyware, crimeware) sobre a presença dos utilizadores nas redes sociais, mostra que grande parte das pessoas quer abandonar as redes sociais, principalmente porque as consideram uma perda de tempo. De acordo com o inquérito realizado, redes sociais como o Facebook, Instagram, entre outras, continuam a ser utilizadas pelo medo de perder memórias digitais e o contacto com amigos.

Outro estudo realizado pela Kaspersky mostra que as pessoas têm dificuldade em resistir a constantes acessos às suas redes sociais, conversações e notificações nos telemóveis. No entanto, este último inquérito mostra que os utilizadores são autocríticos e estão conscientes do seu vício – cerca de 39% dos inquiridos afirmou acreditar que está a perder tempo nas redes sociais. Cerca de 78% acrescentou ainda que já ponderou abandonar as redes sociais.



Embora queiram abandonar estas plataformas, acabam por ser levadas a ficar. A grande maioria (62%) acredita que perderia o contacto com os amigos se saísse das redes socias. Perto de 21% dos inquiridos mostrava menos preocupação com a questão dos amigos e mais atenção quanto ao medo de não conseguir recuperar as suas memórias digitais – por exemplo, fotografias – uma vez fora das redes sociais. Em relação à salvaguarda das memórias digitais, a Kaspersky Lab procurou uma solução e criou a aplicação FFForget. Esta novidade vai permitir que se faça um backup de todas as memórias que tem nas redes sociais e que as possa guardar num repositório de memórias seguro e encriptado.