Conheça os gadgets do momento.

pub

Instax Square SQ 10

A Instax Square SQ 10 da Fujifilm é a primeira câmara híbrida de formato quadrado que alia a tecnologia digital à impressão analógica das antigas Polaroids. Além de utilizar uma nova versão da popular película de formato quadrado, a SQ 10 permite também a edição e o retoque da imagem antes da impressão.

PVP: €289

HP Sprocket

Imprimir fotografias diretamente do smartphone? Já é possível com a nova impressora fotográfica de bolso da HP. Poderá utilizar ainda a aplicação da HP (disponível para iOS e Android), onde vai ser possível personalizar as suas fotografias. A ligação à impressora é estabelecida através de Bluetooth.

PVP: €149,99

Ampere Sphere

Aliando o design à sustentabilidade energética, este equipamento da Ampere Energy armazena a energia excedente durante o dia para que a mesma possa ser usada à noite, controlando as necessidades energéticas. A aplicação AMPi – disponível para iOS e Android – pode complementar e ajudar a aumentar a eficiência do aparelho. O preço varia consoante a voltagem e a bateria.

PVP: €7000 - €15 000

Alcatel A5 Led

O Alcatel A5 Led é o primeiro smartphone no mundo a ter uma capa de leds personalizáveis e interativos, graças à tecnologia Colour Catcher. As luzes LED na capa traseira do equipamento permitem-lhe receber notificações iluminadas e criar os seus próprios padrões de cores. O aparelho faz-se acompanhar de uma capa traseira adicional, disponível nas versões Metallic Black ou Metallic Silver. O ecrã HD possui 5,2 polegadas.

PVP: €199,99

Barra de som compacta HTMT301

A barra de som HTMT301 da Sony foi concebida para combinar harmoniosamente com os materiais do mobiliário, oferecendo uma experiência de som puro, natural e de elevada qualidade ao mesmo tempo que funciona como coluna sem fios para a audição de música. A tecnologia S-Force PRO Front Surround presente no aparelho melhora o som de qualquer conteúdo, reproduzindo um som surround tipo cinematográfico.

PVP: €300

ZenFone Zoom S

Graças à tecnologia SuperPixel, com o novo smartphone da ASUS é possível captar fotografias com alta resolução, mesmo em condições de baixa luminosidade. O aparelho apresenta duas câmaras traseiras e um zoom digital total de 12x, que lhe permitirá uma focagem rápida e eficaz. O ZenFone tem uma autonomia total de dois dias de utilização intensa. Este é o smartphone ideal para tirar a fotografia perfeita.

PVP: €499,99





Joana Pinheiro Rodrigues