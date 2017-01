pub

1. "Kakebo", de €14,39 [vogais]





Kakebo. A palavra é japonesa e o significado é ímpar: a soma dos três carateres com que se escreve esta palavra em japonês ( ??? ) significa literalmente «livro de contas para a economia doméstica». É, assim, um método de poupança infalível. Kakebo é um fenómeno de grande popularidade no Japão, sendo utilizado todos os dias por centenas de milhares de pessoas em todo o mundo para registar e controlar com detalhe as despesas e receitas pessoais, e gerir a economia familiar até ao último cêntimo que entre e saia de casa. Este livro fala sobre toda a organização e sucesso deste método.

2. "Sempre em Frente" de Ron Clark, €15,50 [Bertrand Editora]





Corredores, marchadores, caminhantes, passageiros e condutores: é indiferente. Todos «fazem andar o autocarro ou, neste caso, uma empresa». Ao colocar as coisas desta perspectiva, o autor vai buscar exemplos de métodos infalíveis para alicerçar três bases do sucesso: educação, liderança e motivação.

3. "Caixa Negra" de Matthew Syed, €18,80 [Gestão Plus]





«O que tem em comum a equipa de Fórmula 1 da Mercedes-Benz e a Google? E o que partilha a equipa de ciclismo Team Sky com a indústria da aviação? Segundo o autor a resposta é que todos têm o «pensamento caixa negra» o que é na verdade uma metáfora relacionada com as duas caixas negras dos aviões e as suas distintas funções: uma grava as instruções que são enviadas para os sistemas eletrónicos a bordo, outra grava as conversas e os sons dentro do cockpit.Todo o livro gira à volta da necessidade de aprender com os erros.

4. "Originais" de Adam Grant, 20,99€ [vogais]





"Originais: Como os Não-Conformistas Mudam o Mundo " é um livro que procura dar resposta à pergunta: como é que as pessoas criativas reconhecem as suas boas ideias, as verdadeiramente revolucionárias? Como reconhecer uma boa ideia, como aprender a lidar com o falhanço, como fomentar a originalidade e a criatividade nas crianças e nos jovens, são algumas das ideias pautadas no livro.

5. "Grit: O Poder da Paixão e da Perseverança", de Angela Duckworth€19,99 [Vogais]





Esta obra parte do exemplo da própria escritora. O premiado trabalho de investigação levou-a a descobrir que o que impulsionava o sucesso na carreira profissional e, agora, revela alguns desses segredos em livro. Uma das afirmações que Angela Duckworth defende é a de que a perseverança pode ser aprendida, independentemente do quociente de inteligência ou das circunstâncias da sua vida.

6. "Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros" de Augusto Cury, €15,50 [Pergaminho]





Mais conhecido pelos livros relacionados com a espiritualidade e a fé, Cury fala-nos agora sobre a educação das crianças em função do seu sucesso, em todas as esferas da vida, num livro dedicado às famílias. Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros aborda a necessidade e a importância de ensinar um filho a ser empreendedor, encaminhando-o para um futuro sólido e frutuoso.



7. "Presença" de Amy Cuddy, €19,90 [Actual]

"Não olhe ao que dizem mas sim ao que fazem". Esta é a mensagem que a autora pretende passar com o seu livro ‘Presença’, considerado um dos títulos mais influentes do ano, escrito por Amy Cuddy, professora da Harvard Business School e também psicóloga social. Nele, a autora estuda o comportamento não-verbal e a forma como ele, e as conclusões a que chegamos, nos influenciam.

8. "Geografia dos Génios", de Eric Weiner, €19,90 [Actual]



Este livro é uma verdadeira viagem à volta do mundo, que serve de exame à relação entre determinadas cidades e algumas das ideias mais inovadoras que a história da humanidade conheceu. Para isso, o autor explora diversos lugares como Viena, Florença, Atenas, Silicon Valley, entre outros, e revela-nos então como é que certas configurações.



9. "As Indústrias do Futuro" de Alec Ross, €19,90 [Actual]



O antigo Consultor Sénior de Hillary Clinton diz-nos quais as grandes mudanças que irão transformar radicalmente a forma como trabalhamos e vivemos, neste livro. A narrativa fala das indústrias-chave do futuro - robótica, ciências da vida avançadas, codificação do dinheiro, inteligência artifical, cibersegurança e big data.