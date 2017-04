pub

1. Origem - Cozinha Saudável

Além de quatro espaços físicos (um restaurante e três cafetarias), a Origem conta com um serviço take away com produtos de excelência. Desde o caril de legumes até à moussaka, as opções são muitas. Poderá também personalizar o seu pedido e escolher se prefere que seja entregue pronto-a-comer, refrigerado ou congelado. Os pedidos são feitos até às 12h00. Os preços rondam os €6.





Morada: (restaurante) Espaço Amoreiras, Rua Dom João V, 24, Piso 0, Lisboa; (cafetarias) Espaço Amoreiras, Brio Carnaxide (Av. do Forte, 10-A, Carnaxide) e Brio Chiado ( Travessa do Carmo, 1, Lojas 6-8, Lisboa)





Encomendas: 91 647 60 24



2. A Marmita

A tradição gastronómica é o ADN desta empresa de take away, onde as refeições nos proporcionam o regresso aos verdadeiros sabores de um prato caseiro. Por €3,99 poderá encomendar (até às 23h00 do dia anterior) o seu almoço, sendo o menu renovado a cada semana. Os talheres não estão incluídos.



Encomendas: através do site amarmita.pt

Com pratos do dia a €4,90 e sugestões como uma deliciosa salada de quinoa, que poderá degustar na sua secretária ou no jardim mais próximo do escritório. As encomendas devem ser asseguradas até às 22h00 do dia anterior. A entrega é gratuita.



Encomendas: através do site vegatwork.pt





4. La Réserve





É um restaurante, tem serviço take away e é também uma loja gourmet. Há tapiocas, tartines, saladas, sopas e muito mais. Os preços variam entre os €3 e os €10.





Morada: Rua 4 de Infantaria, 8-A, Lisboa





Encomendas: 21 405 88 47



5. Pachamama





O restaurante tem o nome de uma deusa Inca ligada à terra e confeciona apenas as suas refeições com produtos biológicos. Poderá optar pelo prato do dia vegetariano ou o de peixe, mas também há sopas, saladas, sobremesas e pão de fabrico próprio (e é tudo ótimo).





Morada: Rua Boqueirão do Duro, 46, Lisboa





Encomendas: 21 598 76 50