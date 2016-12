pub

1. Mercado de Natal Campo Pequeno



De 30 de Novembro a 4 de Dezembro de 2016, a arena do Campo Pequeno recebe antecipadamente o Natal, com uma montra de projetos e produtos 100% nacionais. A sexta edição do Mercado de Natal recebe mais de 100 expositores, que vão apresentar artigos de autor e peças de design exclusivamente de origem portuguesa, maioritariamente inspiradas nas artes e nos ofícios tradicionais, bem como em tendências artísticas contemporâneas.

A principal novidade em 2016 é a criação de um novo espaço, o Second Chance, no piso 1, que contará com vários expositores e que tem como meta dar uma nova oportunidade a objetos que já não usamos. O Second Chance disponibiliza aos visitantes uma oferta alargada que inclui roupa, brinquedos e livros antigos, bric a brac, peças vintage, bijuteria e outros produtos sustentáveis. A revista Gerador terá em exposição o projeto "6 faces da mesma moeda" – uma exposição de 60 fotografias que contam a histórias de 10 artistas, que também vão marcar presença no Mercado de Natal.

Diariamente, das 11h30 às 21h30, os visitantes podem encontrar peças originais, do tradicional ao contemporâneo, a preços atrativos, contribuindo para a sustentabilidade de pequenos ofícios e para o desenvolvimento da microeconomia nacional. O bilhete de entrada no Mercado de Natal tem o valor de 1€ dedutível em compras iguais ou superiores a 8€.



2. Winter Market by Stylista



Com sugestões para mulher, homem, criança, e bancas dedicadas à comida e ao decor, o mercado de inverno by Stylista é uma ideia de Maria Guedes, para animar esta época festiva. O evento decorre na Cordoaria Nacional, em Lisboa, de 26 e 27 de Novembro, entre as 10 e as 19h. Marcas como The Red Wolf, YAO Pressed Juicery, MaryG world, Minimalisbon, Maria Parafina Jewelry Crafts vão estar presentes neste mercado.



3. Street Fest no Mercado de Fusão



Dias 3 e 4 de Dezembro, o Street Fest volta ao Mercado de Fusão no Martim Moniz, para mais uma edição que une comida, bebida, música, mercado de Natal e promete muita animação. À semelhança de edição anterior, garantimos dois dias de pura farra num espírito natalício! Teremos várias delícias de fazer crescer água na boca, vinho para aquecer a alma, música para dançar e cerveja para acompanhar. Contamos com projetos como o Tacos e Tapioca, castanhas assadas pela Coal, Bolo do Caco artesanal cozinhado com muito amor, Cocktails e Sangria pelo Cornucópia, carne argentina pelo La Boca, as maravilhosas pataniscas de bacalhau e as petingas fritas da Fritaria, os gelados Davvero e tantos outros manjares dignos dos deuses.

E porque o Natal está à porta, delicie-se com o Mercado de Natal – prendas para todos os gostos e para todos os bolsos! A feira terá artesanato urbano, mercearias do mundo, roupa vintage, artigos em 2ª mão, produtos artesanais, biológicos e muito mais. As portas do STREET FEST e do Mercado de Natal abrem das 12h00 às 23h00 dos dias 3 e 4 de Dezembro e a entrada é gratuita.



4. Natalis na FIL