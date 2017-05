pub

Ashikaga Flower Park, Japão

Chama-se Ashikaga Flower Park e fica perto de Tóquio. Este parque situado na cidade de Ashikaga está repleto de glicínias com flores cor-de-rosa e púrpura, que caem dos ramos das árvores de forma mágica, formando túneis de cor. São cerca de 8,1 hectares com mais de 350 glicínias. Entre elas, há uma glicínia com mais de 140 anos, uma das mais emblemáticas de todo o Japão e do mundo. A zona tem ainda um Parque Arco-Irís com rosas de todas as cores e um jardim azul e branco, preenchido com hortênsias, íris e clematis.





Keukenhof Park, Holanda

É um jardim botânico situado perto das cidades holandesas de Hillegom e Lisse e está repleto de tulipas. Este ano está aberto até 21 de maio e, como em todas as temporadas, há um tema. O desta é o design holandês, com campos que homenageiam os artistas Piet Mondriaan e Gerrit Rietveld. Os campos deste parque são plantados com vários tipos de tulipas, de todas as cores possíveis, que na primavera florescem criando mosaicos e padrões originais.





Jardins Majorelle, Marrocos

Situa-se na zona nova da cidade de Marraquexe, a Guéliz, na rua que dá o nome ao antigo proprietário deste jardim: Yves Saint Laurent. O emblemático Jardim Majorelle, a antiga residência de Pierre Bergé e Yves Saint Laurent, é um recanto exótico com mais de 1800 espécies de catos e flores tropicais. No seu interior situa-se também um pátio que é um café, um museu e uma sala de exposições.





Butchart Garden, Canadá

A história deste jardim começa com um pequeno canteiro de flores em torno da casa de Robert Pim Butchart, o proprietário. Situado numa ponta da Ilha Victoria, no Canadá, este jardim tem mais de 300 mil bolbos de flores na primavera e no verão, como camélias, magnólias, camélias e delphiniums (uma espécie de esporinhas), peónias e rosas, entre muitas outras espécies. No interior há um restaurante (The Blue Poppy Restaurant), uma Coffee Shop e uma sala de jantar com vista sobre o jardim.





Jardim Botânico de Singapura, Singapura