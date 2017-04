Home Lisbon Hostel

Situado no número 13 da Rua de São Nicolau, o Home Lisbon Hostel é um verdadeiro lar longe de casa. Os hóspedes podem usufruir de um jantar preparado pela mãe do proprietário do hostel, assistir a um filme na sala de estar ou ler um livro na biblioteca. O hostel organiza Home Beach Tours, que incluem idas a algumas das melhores praias a poucos quilómetros de Lisboa e passeios na Arrábida, e ainda três tipos de visitas: as guiadas a pé pela Lisboa antiga; a visita ao bairro de Alfama (como idas a miradouros, ao Castelo de S. Jorge, à Sé Catedral e à Feira da Ladra); a ida ao Bairro Alto, um percurso mais boémio; e ainda uma Pub Crawl, com um roteiro pelos bares da zona. As diárias começam nos €18 por pessoa, em dormitório misto com seis camas. Site: www.homelisbonhostel.com/pt. Tel. 21 888 53 12

Salty Pelican Beach Hostel & Surf Camp

Este é sítio onde o surf e o yoga se encontram e estão em perfeita sintonia. O Salty Pelican Beach Hostel & Surf Camp fica num chalé com mais de 100 anos, no número 6 da Rua de Madrid, em Cascais. Além dos quartos, o hostel tem um pátio aberto com barbecue e uma horta biológica. Entre os vários programas dedicados a ambas as atividades em destaque, o pack Surf & Yoga inclui sete noites (com pequeno-almoço), cinco aulas de surf com equipamento garantido, 12 sessões de yoga e transportes entre os sítios – e ainda uma visita ao Parque Nacional de Sintra. Uma noite no hostel, por pessoa, custa entre €14 e €40, consoante a época e a tipologia. Site: www.saltypelican-cascais.com. Tel. 93 256 09 60

Lost Inn Lisbon Hostel

No número 6 do Beco dos Apóstolos, no Bairro Alto, descobre-se um antigo edifício do século XVIII – é essa a localização do Lost Inn Lisbon Hostel. A decoração dos quartos – twin, double e dormitórios – é tradicionalmente portuguesa, com tons da cidade e azulejos típicos. O Lost Inn Lisbon Hostel tem um programa para cada dia da semana: a segunda-feira começa com uma aula de cozinha com o Rúben; na terça faz-se a tour Welcome to Arrábida; na quarta há um Fado Tour à noite; quinta é dia de passear por Sintra e Cascais; e sexta há um jantar organizado pelo chef Frederico. A partir de €17 por noite, por pessoa. Site: www.lostinnlisbon.com. Tel. 21 347 07 55

5 Sins Chiado Hostel

Fica no número 5 da Rua do Carmo, no coração da Baixa lisboeta, e, se não fosse a varanda – que denuncia sempre um ambiente animado e conversador –, nem reparávamos que ali estava. Chama-se 5 Sins Chiado Hostel e tem várias modalidades de quartos, duplos ou quádruplos, há também quartos com beliches de seis, oito ou dez camas. A decoração tem vários motivos da cidade lisboeta e detalhes mais arty, como quadros pintados, armários antigos ou bustos. Diárias, por pessoa, a partir de €16.Site: www.facebook.com/pg/5sins.chiado. Tel. 96 413 99 55

Yes! Lisbon Hostel

Fica na Rua de São Julião, 148, em Lisboa, e o espaço não poderia ser mais acolhedor. Dentro deste hostel há, além dos quartos com beliches (que podem ser personalizados) e das suites, uma sala lounge, uma cozinha equipada e ainda jogos de mesa para entreter os visitantes. O hostel organiza passeios a pé, uma Sintra Tour e um Pub Crawl com paragem em vários sítios conhecidos da cidade. A diária custa €22 em dormitórios de cinco ou seis pessoas. Site: www.yeshostels.com/pt. Tel. 21 342 71 71

Reconhecidos internacionalmente

Recentemente, o Home Lisbon Hostel recebeu o prémio de melhor hostel do Mundo (uma distinção atribuída anualmente nos HOStelworld Customer Annual Ratings, onde o Hostelworld premeia os hostels com melhores avaliações por parte dos clientes). No top 10 de melhores hostels do Mundo estão mais cinco alojamentos lisboetas: o Yes! Lisbon Hostel (2.º), Lost Inn Lisbon (3.º), Goodmorning Lisbon Hostel (4.º), Lisbon Destination Hostel (6.º) e o Lisboa Central Hostel (9.º).