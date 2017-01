Já fez a limpeza geral no seu closet, nesta estação? Saiba aqui as melhores formas de organizar o seu closet.

3. Livre-se das cruzetas e acessórios | Forrar coisas com papel extra (desnecessário) agregar cruzetas sem fim, pendurar decoração no interior do armário. Livre-se do que está a mais e ganhe algum espaço.

Sabe aquele vestido que olhou de forma duvidosa - como quem diz "vou usá-lo, ou não vou usá-lo?" - no início do outono? Não o vestiu, pois não? Nem no verão anterior, nem no outro, nem no outro. E como o vestido, ele há camisas, ele há jeans, ele há pulseiras, ele há uma infinidade de peças que se calhar só estão a acumular espaço – e culpa no cartório – no seu closet. Damos-lhe cinco dicas para que o renove de forma consciente e prática.





1. Reutilizar

Antes de jogar o que quer que seja fora ou passar ao outro (a opção mais desejável, claro) pense se há alguma de reutilizar a peça. Por exemplo, os vestidos camiseiros dão óptimos tops, e os jeans, uns confortáveis calções. Lembre-se sempre de ponderar um duplo uso.





2. Escolher por prioridades

Primeiro, a frequência de uso. Quantas vezes usou aquele casaco em 3 anos? Se uma, é sinal que provavelmente nos próximos 3 não o vai usar nunca. Livre-se dele. Segundo, versatilidade da peça. É realmente usável no dia a dia? Dá jeito para vestir? É confortável? É aquele top cheio de lantejoulas que até daria para uma festa mas que não segura nos ombros? Livre-se dele. Terceiro, grau (real) de apreciação. Se não gosta mesmo nada, nada, nada da peça e comprou por impulso e foi uma compra cara, não fique com remorsos diários ao olhar para ela. Com certeza uma tia, uma amiga ou um desconhecido gostarão mais dela e farão melhor uso.





3. Ganhe espaço

Nós mulheres temos tendências a pendurar coisas por todo o lado. Forrar coisas com papel extra (desnecessário) agregar cruzetas sem fim, pendurar decoração no interior do armário. Livre-se do que está a mais e ganhe algum espaço.





4. Não misture estações

Vai mesmo manter a gaveta dos biquínis e fatos de banho ali mesmo à mão? Não será mais fácil trocar com a dos cachecóis? Se tiver espaço, deixe as peças do ano todo, mas guarde devidamente as peças da estação passada, caso contrário não vai conseguir vislumbrar os looks que quer realmente vestir e é mais fácil para encontrar as peças.





5. Seja consciente

Tudo aquilo que puder dar, não guarde em sacos. Se a peça estiver a deteriorar-se, jogue fora. Caso contrário, doar e passar ao outro faz bem à alma e ao closet.





Por Rita Silva Avelar