Tarte de nozes-pecãs:





Ingredientes

Para a base:

250 g de biscoitos de chocolate sem glúten

150 g | ? de uma chávena de manteiga

50 g | ½ chávena de nozes-pecãs, picadas grosseiramente







Para o recheio:

400 g de abóbora de polpa amarela, descascada e cortada em cubos

150 ml de natas gordas (teor mínimo de matéria gorda 45%)

100 ml de leite de coco

150 g | ? de uma chávena de açúcar mascavado

3 ovos

Canela em pó

Gengibre em pó

Noz-moscada em pó

150 g | 1 ½ chávenas de nozes-pecãs, em metades

2 colheres de sopa de compota de laranja

2 colheres de sopa de rum



Preparação

1. Forre uma forma de tarte com papel vegetal.



2. Coloque os biscoitos num saco de plástico e esmague-os com o rolo de cozinha.



3. Derreta a manteiga, acrescente os biscoitos esmagados e as nozes-pecãs picadas. Transfira a mistura para a forma de tarte e pressione uniformemente. A massa deve ultrapassar a parede da forma, para obter um rebordo. Coloque no frigorífico.



4. Leve a abóbora a cozer numa panela, com pouca água, cerca de 15 minutos.



5. Aqueça o forno a 200 °C (180 °C se for ventilado), gás posição 6.



6. Escorra a abóbora, deixe arrefecer e depois desfaça-a em puré. Junte as natas, o leite de coco, o açúcar, os ovos e uma pitada de canela, gengibre e noz-moscada.



7. Coloque metade sobre a massa da tarte, espalhe por cima algumas nozes-pecãs e cubra com o resto do puré. Espalhe para alisar e leve ao forno durante 45 minutos. Quando a tarte estiver cozida, retire e deixe arrefecer.



8. Aqueça a compota com o rum. Cubra a tarte com este preparado e guarneça com as nozes-pecãs restantes. Desenforme cuidadosamente e sirva.





Macarons de canela:



Ingredientes

Para a massa dos macarons:

350 g | 3 chávenas de miolo de amêndoa moído

275 g | 2 ¼ chávenas de açúcar em pó

3 claras de ovos de tamanho L

1 pitada de sal

120 g | ½ chávena de açúcar amarelo

Macarons de canela (Cerca de 24 macarons)

Preparação e tempo de cozedura: 1h30

Dificuldade: Média

Não pode ser congelado

Para o creme de manteiga:

240 g | 1 chávena de manteiga sem sal, à temperatura ambiente

1 colher de sopa de extrato de baunilha

500 g | 4 chávenas de açúcar em pó, peneirado

3-4 colheres de sopa de leite gordo

2 colheres de sopa de canela em pó



Para guarnecer:

Canela em pó



Preparação

1. Para a massa dos macarons: aqueça o forno a 180 °C (160 °C se for ventilado), gás posição 4. Forre dois tabuleiros grandes com papel vegetal.



2. Coloque a amêndoa moída e o açúcar em pó no robô de cozinha. Ligue no máximo e triture durante 2-3 minutos, até obter um pó fino.



3. Adicione uma pitada de sal às claras e bata-as em castelo. Continue a bater, adicionando o açúcar amarelo aos poucos, até obter uma mistura firme e brilhante.



4. Com cuidado, adicione a mistura de amêndoas ao merengue e mexa até obter um preparado homogéneo. Escolha um bico grande e liso e encha o saco de pasteleiro com esta massa.



5. Distribua círculos de cerca de 2,5 cm de diâmetro pelos tabuleiros, deixando espaço entre eles, de modo a obter 48 no total. Deixe-os assentar durante 20 minutos.



6. Leve ao forno durante 10-12 minutos, até começarem a ganhar cor. Tire-os então do forno e coloque os tabuleiros sobre uma grelha de arame, deixando-os arrefecer durante 10 minutos.



8. Antes de tirar os círculos dos macarons dos tabuleiros, ponha estes sobre uma tigela de água quente para ajudar a separá-los do papel vegetal. Deixe ficar durante 5 minutos e depois retire os círculoscuidadosamente com uma espátula.



9. Para o creme de manteiga: numa tigela grande, bata a manteiga com o extrato de baunilha, durante 2-3 minutos, até obter um creme esbranquiçado.



10. Adicione o açúcar em pó, dividido em quatro porções, batendo fortemente entre cada adição, até o creme de manteiga apresentar uma textura homogénea. Junte o leite e a canela em pó e continue a bater durante 2 minutos.



11. Ponha a massa num saco de pasteleiro com um bico circular. Espalhe o creme de manteiga sobre a parte inferior de cada círculo de macaron e una-os dois a dois para finalizar.



12. Para servir: polvilhe com canela em pó antes de servir.





Muffins de cenoura com ninhos de caramelo:

Ingredientes

Para os muffins:

2 ovos de tamanho M

80 ml de azeite

1 banana média muito madura, esmagada

225 g | 1 ¼ chávenas de açúcar mascavado

½ colher de sopa de sal

1 ½ colher de sopa de bicarbonato de soda

½ colher de sopa de canela em pó

140 ml de leite

120 g | 1 chávena de cenoura ralada

60 g | ½ chávena de nozes, picadas

60 g | chávena de flocos de aveia integrais, sem glúten

60 g | ½ chávena de miolo de amêndoa moído

140 g | 1 chávena de farinha de trigo, sem fermento e sem glúten

½ colher de sopa de fermento em pó, sem glúten

¼ de colher de sopa de goma xantana



Muffins de cenoura com ninhos de caramelo (Para 12 muffins) Preparação e tempo de cozedura: 1h30

Dificuldade: Média

Não pode ser congelado

Para os ninhos de caramelo:

240 g | 1 chávena de açúcar granulado fino

50 ml de água

2 colheres de sopa de xarope de glucose

Óleo de girassol



Para servir:

Açúcar em pó



Preparação

1. Para os muffins: aqueça o forno a 180 °C (160 °C se for ventilado), gás posição 4. Num tabuleiro, coloque formas de papel para 12 muffins.



2. Numa tigela grande, bata os ovos com o azeite e a banana esmagada. Adicione o açúcar mascavado, o sal, o bicarbonato de soda, a canela e mexa bem.



3. Acrescente o leite, a cenoura, as nozes, a aveia e a amêndoa moída e bata de novo para incorporar todos os ingredientes. Junte a farinha, o fermento e a goma xantana e mexa até obter uma massa homogénea, tendo o cuidado de não bater demasiado.



4. Distribua pelas caixas de muffins. Bata com o fundo do tabuleiro na superfície de trabalho, para fazer assentar a massa; leve ao forno durante 20-25 minutos, até os muffins aumentarem de volume e a superfície se apresentar seca. Para se certificar de que estão cozidos, introduza um palito de madeira; se este não apresentar vestígios de massa quando o retirar, a massa está cozida.



5. Desenforme e coloque-os sobre uma grelha de arame para arrefecerem enquanto prepara os ninhos de caramelo.



6. Para os ninhos de caramelo: numa caçarola antiaderente, ponha o açúcar, a água e o xarope de glucose e leve a lume médio. Deixe o açúcar derreter, sem mexer. Ponha uma tigela grande com água gelada ao lado do fogão e forre um tabuleiro com papel vegetal.



7. Quando o açúcar estiver dissolvido, aumente o lume até a calda atingir os 185 °C, verificando a temperatura com um termómetro de cozinha. Tire do lume, introduza a base da caçarola na água gelada e mexa o caramelo com uma colher.



8. Rapidamente, unte o exterior de uma concha de sopa com óleo de girassol. Salpique o caramelo sobre a concha até a revestir por completo. Deixe repousar até que endureça um pouco para o poder tirar e dar-lhe a forma de um ninho. Deixe-o secar sobre o tabuleiro forrado.



9. Repita a operação até obter 12 ninhos de caramelo. Aqueça o caramelo sobre lume médio se engrossar demasiado.



10. Para servir: polvilhe a superfície de metade dos muffins com açúcar em pó antes de colocar os ninhos de caramelo por cima. Assente os restantes ninhos sobre o topo dos muffins antes de polvilhar com açúcar em pó.





Bolo de noz com cobertura de natas e eggnog:



Ingredientes

Para o eggnog:

300 ml de leite gordo

200 ml de natas gordas (teor mínimo de matéria gorda 45%)

1 pau de canela

6 gemas de ovos de tamanho L

60 g | ½ chávena de açúcar em pó

200 ml de uísque

Noz-moscada acabada de ralar



Bolo de noz com cobertura de natas e eggnog

(Para 12 porções)

Preparação e tempo de cozedura: 1h50

Dificuldade: Média

Não pode ser congelado

Para o bolo:

280 g | 2 ½ chávenas de nozes

4 ovos de tamanho L, gemas e claras separadas

240 g | 1 chávena de açúcar granulado fino

Casca de 1 laranja pequena, finamente ralada

1 pitada de sal

70 g | ½ chávena de farinha de trigo, sem fermento e sem glúten

½ colher de sopa de fermento em pó, sem glúten

¼ de colher de sopa de goma xantana



Para a cobertura:

400 ml de creme de coco, refrigerado na lata, durante a noite

250 ml de natas gordas (teor mínimo de matéria gorda 45%)

60 g | ¼ de chávena de açúcar amarelo

1 vagem de baunilha, aberta ao meio, com as sementes raspadas



Preparação

1. Para o eggnog: junte o leite, as natas e o pau de canela numa caçarola e leve a lume médio até levantar fervura. Apague o fogão e deixe repousar durante 10 minutos, para que os aromas se misturem, e depois tire o pau de canela.



2. Coloque as gemas com o açúcar em pó numa tigela assente sobre um tacho com metade de água a ferver e bata até fazer espuma. Adicione o uísque e continue a bater até obter uma mistura cremosa; tire a tigela de cima do tacho de vez em quando, para evitar que as gemas cozam.



3. Fora do lume, verta a mistura de leite e natas sobre o preparado anterior, lentamente, deixando cair em fio, e mexa. Junte uma pitada de noz-moscada acabada de ralar antes de passar o eggnog para um jarro. Cubra e ponha no frigorífico até ser necessário.



4. Para o bolo: aqueça o forno a 180 °C (160 °C se for ventilado), gás posição 4. Unte e forre com papel vegetal uma forma circular com 20 cm de profundidade.



5. Triture finamente as nozes no robô de cozinha. Reserve.



6. Numa tigela grande, bata as gemas e o açúcar durante 4-5 minutos, até obter um creme esbranquiçado. Adicione a raspa da laranja e mexa para incorporar.



7. Bata as claras em castelo, numa tigela grande, até começarem a formar picos. Junte as claras à mistura de gemas e açúcar, um terço de cada vez, envolvendo delicadamente entre cada adição.



8. Acrescente as nozes picadas, a farinha, o fermento, a goma xantana e mexa bem até obter uma massa homogénea, sem marcas de farinha visíveis.



9. Ponha o preparado na forma, batendo suavemente com o fundo na superfície de trabalho para ajudar a assentar a massa. Leve ao forno durante 50-60 minutos, até o bolo crescer e se apresentar seco ao toque. Para se certificar se está cozido, introduza um palito de madeira, que deverá estar limpo quando for retirado. Deixe arrefecer sobre uma grelha de arame.



10. Para a cobertura: abra a lata de creme de coco e ponha o seu conteúdo numa tigela; deite fora o líquido ou guarde-o para um uso diferente.



11. Adicione as natas, o açúcar, as sementes de baunilha e mexa bem durante 2-3 minutos, até engrossar.



12. Desenforme o bolo. Ponha o creme no topo, espalhando-o grosseiramente. Por cima, coloque eggnog e sirva em fatias com mais eggnog a acompanhar.