1. Torrada de batata-doce com abacate e tomate cereja

2 pessoas



Ingredientes

1 batata-doce média (gordinha, para render mais fatias!)

½ abacate

1 colher de sopa de sumo de limão

Sal marinho e pimenta preta do moinho, a gosto

6 tomates cereja

Colorau /pimentão doce em pó, a gosto

1 colher de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de sementes de girassol



Preparação

Lave e corte a batata-doce em fatias e coloque-as na torradeira (faço duas voltas na torradeira) ou no forno (180 ºC, 25 minutos ou até ficarem douradas) até que estejam cozinhadas por dentro e douradinhas por fora, normalmente ao pé da pele.

Num prato, esmague o abacate com um garfo e tempere-o com limão, sal e pimenta.

Espalhe esta pasta sobre as torradas de batata-doce, espalhe os tomatinhos cereja e polvilhe no fim com o colorau e as sementes!







2. Canapés delícia de batata-doce





Ingredientes



Preparação



2 batatas-doces, em rodelas finas200 g de couves de Bruxelas assadas100 g de cajus crus demolhados por, no mínimo, 1 hora100 ml de águaSumo de ½ limão2 colheres de sopa de levedura de cerveja1 colher de chá de paprika fumada (pode substituir por colorau normal)Sal marinho, a gostoBagos de romã, a gosto, para decorarRebentos, a gosto, para decorar (usei de beterraba)Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Asse a batata-doce, num tabuleiro forrado com papel vegetal, durante 10 minutos.Entretanto, faça o queijo creme vegetal, triturando num blender os cajus, a água, o sumo de limão, a levedura de cerveja, a paprika fumada e o sal. Prove e retifique os temperos ao seu gosto.Coloque pequenos pedaços de couves de Bruxelas (cortei em quartos) assadas por cima das rodelas de batata-doce assada. De seguida, espalhe um pouco de queijo vegetal de cajus por cima. Leve ao forno mais 5 minutos.Polvilhe com bagos de romã e com rebentos a seu gosto.

3. Salada reconfortante de lentilhas e batata-doce

1 pessoa



Ingredientes

2 punhados de lentilhas verdes (de preferência, previamente demolhadas em água durante a noite)

3 batatas-doces pequenas

4 hastes de tomilho fresco

½ colher de café de sementes de cominhos (1 pitada se só tiver em pó)

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta preta do moinho, a gosto

1 pedaço de queijo de cabra, a gosto

Nota: Junte um punhado das suas folhas verdes preferidas e um fio de mel se quiser uma salada mais fresca.



Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Lave as batatas, corte-as em fatias e coloque-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Tempere as batatas com sal, pimenta, tomilho, cominhos e uma colher de sopa de azeite e leve-as ao forno. Entretanto, coza as lentilhas até estarem tenras. Monte, num prato, a salada: as lentilhas como base e as fatias deliciosas de batata-doce alternadas com pedaços de queijo de cabra.







Por Mónica Franco

*Originalmente publicado na Revista Máxima, edição nº342