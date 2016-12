Selecionámos os melhores livros para ler no conforto da sua casa, numa esplanada ao fim do dia ou, quem sabe, no tempo de viagem até casa.

"Santuário – The Loney", de Andrew Michael Hurley [Bertrand Editora], €17,70





Premiado com dois galardões literários, o livro de Hurley tem como cenário as paisagens frias da costa do noroeste inglês, terras que o autor bem conhece desde a sua juventude. A obra descreve a história comovente de dois irmãos, um mudo e o outro seu protector, e a atmosfera envolvente e espiritualmente aterrorizante onde a família procura uma solução para a doença do filho, que permita reencontrar a esperança. Para tal, todos os anos se dirigem a um santuário. Durante as longas horas de espera, os rapazes são deixados sozinhos. E não conseguem resistir à passagem que se vislumbra a cada mudança da maré, à velha casa que se ergue ao longe. Um thriller a não perder.





"De Sete em Sete", de Holly Goldberg Sloan [Booksmile], €14,99





A personagem principal desta história chama-se Willow. E nesta aventura narrativa somos convidados a embarcar no mundo entusiasmante do seu dia a dia, aprendendo com ela sobre o lado bom da vida como a gratidão, a solidariedade e a felicidade, mas também sobre a má, como a crueldade, a doença ou a injustiça. Em "De Sete em Sete" a autora promete que esta personagem e todas as personagens do seu mundo irão permanecer no nosso coração e enchê-lo de esperança por muito, muito tempo.





"O luto é a coisa com penas" de Max Porter [Elsinore], €13,29





Em parte novela, em parte fábula polifónica, em parte ensaio sobre o luto, Max Porter combina sensibilidade e um estilo corajoso, criando um efeito deslumbrante. Conta a história de um homem que perdeu a mulher. Marido e pai, romântico desarranjado e académico apaixonado pelo poeta Ted Hughes, este homem foi deixado com os seus dois filhos, a enfrentarem, como ele, a tristeza insuportável que os engoliu no seu apartamento londrino perante um vaivém de amigos bem-intencionados e um futuro de absoluto vazio.





"A Guerra não Tem Rosto de Mulher", de Svetlana Alexievich [Elsinore], €20,99





Originalmente publicada em 1985, a história de "A Guerra não Tem Rosto de Mulher" revela os incontornáveis testemunhos de mais de 200 jovens russas que passaram de filhas, mães, irmãs e noivas a atiradoras, condutoras de tanques ou enfermeiras em hospitais de campanha durante a Segunda Guerra Mundial. O seu relato não é uma história de guerra, nem de combate; é uma história de mulheres e homens catapultados «da sua vida simples para a profundeza épica de um enorme acontecimento».

«O Exército Perdido» de Paul Sussman [Bertrand], €18,80





Esta narrativa convida-nos a mergulhar no coração do Egipto e nos segredos da arqueologia, através da aventureira zoóloga Tara Mullray na sua incursão pelo país, depois de descobrir que o seu pai, um arqueólogo de enorme prestígio, morreu. Entre o mercado negro de antiguidades, o relacionamento com a Embaixada Britânica e a desconfiança de uma ligação com um terrorista, a protagonista tem como cenário o deserto, o Cairo, Luxor e muitas outras localidades que se interligam numa narrativa surpreendente.

"Cuidado com o que desejas" de Jeffrey Archer [Bertrand]





Este é o quarto volume das Crónicas dos Clifton, e a história da família Clifton entre 1957 e 1964, estando no centro de todo o drama a batalha entre esta família e o seu principal inimigo, o magnata e gangster argentino Don Pedro Martinez. Jeffrey Archer introduz ainda novas personagens neste quarto volume, que prometem agitar as vidas da família.





"Num Estado Livre", de V.S. Naipaul [Quetzal], €18,80





A liberdade e o seu elevado preço na condição humana é o tema desta narrativa. O livro começa por contar a história de um criado indiano em Washington, que adquire a cidadania americana, mas que sente já não fazer parte do grande fluxo da vida. Segue-se a história do caribenho de origem asiática em Londres: está perturbado, preso por homicídio, mas nunca saberá onde se encontra. A terceira narrativa, a principal, desloca-se para África juntamente com as duas personagens principais. Dois ingleses que no passado sentiam África como um continente libertador. Agora, em tempo de conflitos tribais, e no meio de uma grande insegurança, os dois terão de empreender uma longa viagem.

"Inferno" de Dan Brown, [Bertrand], €22,20





Brown traz-nos outro enigma que é uma verdadeira aventura por Florença. Robert Langdon, um reputado simbologista de Harvard, acorda numa cama de hospital sem se conseguir lembrar de onde está ou como ali chegou. É neste momento que conhece uma jovem médica, Sienna Brooks, e juntos fogem por Florença dos desconhecidos que os perseguem. A chave para o enigma? O conhecimento que Langdon tem das passagens ocultas e dos segredos antigos que se escondem por detrás das fachadas históricas. Tendo como guia apenas alguns versos do Inferno, a obra-prima de Dante, épica e negra, veem-se obrigados a decifrar uma sequência de códigos encerrados em alguns dos artefactos mais célebres da Renascença - esculturas, quadros, edifícios -, de modo a poderem encontrar a solução de um enigma que pode, ou não, ajudá-los a salvar o mundo de uma ameaça terrível.

"Sobre Bowie" de Rob Sheffield [vogais], €15,98

"Ele era o vadio mais excitante, o vagabundo mais esquivo, a estrela mais bela a alguma vez ter gritado «Não estão sozinhos!» a uma plateia repleta dos miúdos mais solitários do mundo" é uma das declarações de Rob Sheffield, crítico e editor da Rolling Stone desde 1997 e autor do livro. Nesta edição são partilhadas as suas observações e emoções mais intensas numa viagem pessoal, mas abrangente, pela vida e obra do músico britânico que nos deixou no início do ano.

"Born to Run" de Bruce Springsteen [Elsinore ], €19,78

Foram poucas as vezes em que um artista contou a sua própria história com tanta força e coragem, equilibrando o lirismo de um músico singular e a sabedoria de um homem que reflectiu profundamente acerca das suas experiências de vida. A escrita de Springsteen reflete a sinceridade, a poesia e a força simbólica das suas canções, retratando, como elas, as memórias, as raízes, os homens e as mulheres comuns, a indústria do rock 'n' roll, a sociedade americana.

"À Luz do Que Sabemos", de Zia Haider Rahman €24,40 [Bertrand]





Este romance enciclopédico conta a história de um investidor da banca, na casa dos 40, com a carreira em colapso e o casamento em queda-livre, que recebe uma visita-surpresa na sua moradia de Londres. Após a dificuldade inicial em identificar uma figura pobremente vestida e de mochila às costas, acaba por reconhecer nela o amigo dos tempos da faculdade, Zafar, que desaparecera anos atrás em circunstâncias misteriosas. Uma ligação amorosa entre Zafar – o bem-sucedido filho de emigrantes do Bangladesh – e Emily, filha da elite aristocrática – atravessa toda a narrativa, que se desenrola entre Cabul, Oxford, Nova Iorque e Islamabad.

"Do Medo à Esperança", de Raquel Varela e António Coimbra de Matos, [Bertrand], €15,50

Escrito a quatro mãos - por uma historiadora social e pelo pai da psicanálise em Portugal - o mote deste livro é como reconstruir uma sociedade participativa sem que o coletivo esmague o indivíduo, como ser livre sem ser individualista. Das narrativas que envolvem o nosso bairro à história do país, das nossas relações afetivas ao que queremos para o futuro. Nesta narrativa, os autores procuraram refletir sobre os medos que afligem a sociedade portuguesa e a forma de os esconjurar.

"Bestiário de Kafka" de Franz Kafka [Bertrand], €13,95

As enigmáticas histórias de Franz Kafka e a sua visão grotesca do mundo - em que personagens carregadas de culpa, isolamento e ansiedade fazem uma busca inútil para encontrarem a resposta aos seus conflitos internos - reunidas num só livro. Todos os contos são narrados por animais: «Ah», disse o rato, «cada dia que passa, o mundo vai ficando mais estreito. No princípio, era tão vasto que eu tinha medo, continuei a correr e fiquei contente por finalmente ver, lá longe, muros à direita e à esquerda, mas estes extensos muros aproximam-se tão rapidamente um do outro que eu me vejo confinado já ao último compartimento, e ali, ao canto, está a ratoeira para onde corro.» «Só tens de mudar de direção», disse o gato e devorou-o.

"A Seta do Tempo", de Martin Amis, [Bertrand], €16,60

A história começa na América, onde Tod T. Friendly, o protagonista, vive e pratica medicina. Mais tarde, embarcará para Lisboa e daí seguirá para Auschwitz, onde será médico assistente do Tio Pepi, uma personagem inspirada na sinistra figura de Mengele. De repente, o protagonista começa a ver a vida ao contrário - as pessoas ficam mais jovens (ele inclusive), a seguir ao 2 de outubro vem o 1 de outubro, e até os diálogos começam do fim e se dirigem para o início. Que mistérios enconde a sua mente?

"Mindfulness em 15 minutos", de Kerstin Leppert [Bertrand], €13,30

Este livro apresenta variadíssimos exercícios práticos de meditação, com base no kundalini e no hatha ioga, explicados passo a passo, que podem ser executados em 15 minutos e com efeitos comprovados para solucionar os mais diversos problemas do quotidiano, desde alergias e problemas de tensão a stresse, fobias, desmotivação profissional ou conflitos emocionais. O livro prova que para meditar, não precisa de um dojo, um estúdio de ioga ou de ler centenas de páginas sobre a arte do mindfulness. Bastam-lhe duas coisas que estão sempre ao seu alcance: a respiração e a atenção.

"Para a Minha Irmã", de Jodi Picoult [Bertrand], €15,93

Conhecida pelas suas obras em que as personagens se debatem com difíceis questões éticas e morais, Jodi Picoult aborda neste livro a problemática da genética e das consequências de criar uma vida apenas para prestar assistência médica a outra. Conta a história de duas irmãs, Anna e Kate: Anna não está doente, mas até parece estar. Aos treze anos, já fez inúmeras cirurgias e transfusões para que a sua irmã mais velha, Kate, possa combater a leucemia que a afeta desde a infância. Anna foi concebida para ser dadora de medula compatível com Kate, uma vida e um papel que ela nunca questionou...até agora.

"Doutor Sono", de Stephen King [Bertrand], €17,91

Conhecido pelos seus thrillers aterrorizantes, Stephen King recupera um dos seus livros mais célebres, adaptado ao cinema por Stanley Kubrick, e prossegue a história de Danny Torrance, o menino com poderes psíquicos e uma sensibilidade para as forças sobrenaturais no asfixiante e perturbador Hotel Overlook. Danny é agora o adulto Dan e tenta escapar a um passado tortuoso, numa história de regeneração em que o bem e o mal irão medir forças numa guerra épica.

"A Viagem da Tua Vida" de Andrés Pascual [nascente], €15,98

Andrés Pascual largou uma carreira de 20 anos como advogado para partir em busca do mundo. Neste livro, recorda dez viagens a dez países distintos, revelando como o que viu, ouvir e sentiu mudou a sua forma de olhar a vida. Vender a casa, o carro, deixar o emprego ou pedir licença sem vencimento, fazer as malas e partir, sozinho, em casal ou com os filhos. São cada vez mais as histórias que ouvimos de amigos, ou amigos de amigos que, sem hesitações, decidem partir para descobrir novas culturas, diferentes formas de pensar e estar e, muitas vezes, para se descobrirem.

"S.P.Q.R. – Uma História da Roma Antiga", de Mary Beard [Bertrand] €28,80

O livro narra a ascensão inédita de uma pequena aldeia no centro da Itália, a capital de uma civilização que, 2000 anos depois, ainda molda muitas das nossas conceções de poder, cidadania, responsabilidade e beleza. Questiona a forma como pensamos os romanos e explora o modo como os romanos se viam a si mesmos. Uma narrativa para reflectir.

"A outra metade de mim" de Affinity Konar [Bertrand] €17,70





Uma história passada em Auschwitz em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o livro conta a vivência de duas gémeas judias polacas, Pearl e Stasha, que são enviadas com a mãe e o avô para Auschwitz. As meninas refugiam-se no seu próprio mundo, reconfortando-se com a linguagem secreta que partilham e as brincadeiras da infância, mas este refúgio é ameaçado quando caem sobre a asa de Josef Mengele, o anjo da morte. Quando Pearl desaparece, Stasha sofre, mas não deixa de acreditar que a sua gémea continua viva. Depois da libertação de Auschwitz, ela e o seu companheiro Feliks, um rapaz que jurou vingar o seu próprio gémeo, atravessam toda a devastação da Polónia em busca do médico nazi, que Stasha acredita ter a capacidade de trazer Pearl de volta.



Por Rita Silva Avelar