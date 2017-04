Sherlock: The Mind Palace: The Official Colouring Book (Paperback)

Em 2014, os livros com ilustrações de mandalas superaram todas as expectativas e tornaram-se um fenómeno de vendas em França. Entretanto, a onda espalhou-se pelo resto do mundo e essa paixão infantil de colorir tornou-se moda. Mas existe uma razão para o sucesso destes livros: o mindfulness. Segundo estudos mais recentes, o ato de colorir terá fins terapêuticos, já que muita gente utiliza este género de livros para reduzir o stress. Há mesmo quem não saia de casa sem um exemplar destes atrás…



Daí que, hoje em dia, exista uma vasta oferta de livros de colorir especialmente criados para adultos. Selecionámos alguns.

Alma Portuguesa, Um País para Colorir (Goody)

Este livro de colorir para adultos contém mais de 70 imagens inspiradas na nossa história, cultura, lendas e tradições. Pretende-se, com orgulho e criatividade, divulgar o que é português, oferecendo a um povo de sonhadores e apaixonados a possibilidade de pintar, colorir e reinventar os nossos símbolos e o que de mais emblemático existe no nosso país.

Color Me Good Kate (de Mel Simone Elliott)

Este livro é composto por 16 páginas repletas de desenhos da supermodelo Kate Moss. Kate com chapéus, Kate com óculos de sol, Kate em calções, Kate com casacos, Kate com cabelo curto… É, portanto, um livro para verdadeiros fãs de Kate Moss.

Classic Colouring: Jane Austen (Adult Colouring Book): 55 Removable Colouring Plates (Record book)

Neste livro encontramos icónicas cenas de romances como Orgulho e Preconceito, Emma, Razão e Sensibilidade, bem como de outras obras da conhecida autora Jane Austen. Cada folha contém um desenho, só num dos lados, e o papel é apropriado para pintar com aguarelas.

Harry Potter Coloring Book (Paperback)

Uma delícia para os amantes da saga de J.K. Rowling. Os desenhos fazem parte do arquivo da Warner Bros. e remetem para uma série de cenários dos filmes. Desde o Castelo de Hogwarts à Floresta Proibida, passando ainda pelos jogos de Quidditch e muito mais… Também surgem representadas muitas das criaturas mágicas que foram surgindo em cada novo livro da autora britânica.

Vogue Goes Pop Colouring Book (Paperback)

Este livro segue o sucesso do primeiro livro do género lançado: Vogue Colouring Book. Os desenhos são da autoria de Iain R. Webb, editor de moda e escritor premiado, que se inspirou nalgumas das mais icónicas imagens da Vogue britânica dos anos 60. Pelas páginas deste livro passam nomes como Twiggy, Mary Quant, The Beatles ou Peter Blake.

HBO's Game of Thrones Coloring Book (Paperback)

Definitivamente, este é para os grandes fãs da série inglesa. A ideia é que se divirta a colorir os desenhos das principais personagens e paisagens dos Sete Reinos. O livro é produto oficial da cadeia de televisão norte-americana HBO.

Where’s Wally The Colouring Book (Paperback)

Já era divertido (não só para as crianças) o jogo de encontrar a personagem Wally… Agora, não só temos de o procurar como pintá-lo a ele e aos cenários envolventes. Um livro que divertirá, certamente, pequenos e graúdos.

Segredos de Paris (Sextante)

Liberte o seu stress pintando a capital da Moda: Paris. Zoé de Las Cases é a autora dos maravilhosos desenhos da cidade francesa. Colorindo cada página, fazemos uma pequena visita por Paris, passando pelas ruelas pitorescas, boutiques e cafés.

Fantastic Cities (Paperback)

Em Fantastic Cities, Steve McDonald coloca-nos no papel de colorir alguns dos mais emblemáticos recantos do mundo. Ao longo de cada página, observamos maravilhosas vistas aéreas de variadíssimas cidades: Nova Iorque, Londres, Paris, Istambul, Tóquio, Melbourne, Rio de Janeiro e Amesterdão são apenas algumas delas.

The Jungle Book A Colouring Book (Paperback)

Desfrute deste livro, pintando as personagens do clássico literário O Livro da Selva. Siga as aventuras de Mogli, Balu e Baguera através dos desenhos da conhecida Johanna Basford, complementados por desenhos baseados em documentos índios.

Jardim Secreto – Livro de Colorir e Caça ao Tesouro Antiestresse (Edicare Editora)

Neste mundo fantástico dos jardins secretos somos convidados a deambular por um mundo de incríveis detalhes e ilustrações a tinta e caneta, criados para que lhes demos vida, pintando-os. Em cada página, escondem-se inúmeras criaturas estranhas, à espera de serem encontradas.

Reino Animal (Editorial Presença)

Um livro da ilustradora Millie Marotta que se inspira na maravilhosa vida selvagem que existe à sua volta, no estúdio onde trabalha perto do mar. Para explorar este universo de fauna e flora, precisa apenas de canetas, lápis e um pouco de imaginação.

Floresta Encantada (Edicare Editora)

Johanna Basford é ilustradora, licenciada em Têxteis Impressos pelo Duncan of Jordanstone College of Art and Design, na Escócia. As suas ilustrações são totalmente desenhadas à mão. Este seu livro leva os leitores e artistas numa corrida pela Floresta Encantada, em busca de um castelo e da sua chave. Além de desenhos para colorir, há também animais escondidos e objetos mágicos para encontrar, incluindo nove símbolos especiais.



Este é já um best-seller dos livros de colorir. Com ele, a criatividade de cada um é explorada ao máximo. As ilustrações são de Emma Farrarons e convidam a que todos os dias perca um bocadinho do seu tempo a colorir, ajudando a atingir uma sensação de paz interior e tranquilidade.

The Aquarium (Paperback)

Para os amantes do oceano e das belas criaturas que vivem no fundo do mar. As ilustrações são de Richard Merritt e Claire Scully.

The Cath Kidston Floral Colouring Book (Paperback)

São sobejamente conhecidos os padrões florais de Cath Kidston, agora poderá usufruir deles e colori-los ao seu gosto ou tentar pintar com as suas cores originais.

The Macmillan Alice Colouring Book - Macmillan Classic Colouring Books (Paperback)

As ilustrações são de Sir John Tenniel, com imagens tiradas do livro original de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, misturadas com todo um imaginário que estimulará a criatividade. Todas as personagens da história original surgem neste livro, prontas para serem coloridas.

Para os fãs da série Sherlock, protagonizada pelo ator Benedict Cumberbatch. São mais de 50 peças de arte desenhadas por Mike Collins para colorir.

Parisian Street Style: The Adult Colouring Book (Paperback)

Neste livro Zoe de Las Cases convida a percorrer as principais ruas de Paris, captando os divergentes estilos que nelas encontramos. Ideal para quem gosta de moda e fotografia de street style.

Dream Cities - Colouring for Mindfulness (Paperback)