Serralves em Festa

A 14.ª edição do Serralves em Festa acontece a 2, 3 e 4 de junho e promete 50 horas consecutivas (em vez das habituais 40) de programas culturais, das 20h de sexta às 22h de domingo. É o maior evento da cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa e nesta edição destacam-se as exposições da Coleção de Serralves, de Gordon Matta Clark e de Julie Mehretu (no Museu) e de Joan Miró (na Casa de Serralves). A entrada é gratuita.





Feira do Livro de Lisboa

Inaugurada no Dia Mundial da Criança, 1 de junho, a Feira do Livro de Lisboa regressa à cidade com mais programas que nunca: um mural de ilustração, oficinas de reciclagem, de musicais e de ilustração, histórias, paradas circenses, parkour, capoeira, música, mascotes e tantas outras atividades, logo no primeiro dia. A entrada é gratuita.





Les Plages Electroniques na Caparica

De 2 a 4 de junho, a Praia da Sereia na Costa da Caparica recebe um beach festival francês, o Les Plages Electroniques. Seguindo o seu historial de grandes line ups com a maioria dos nomes associados à música eletrónica, estão confirmadas as presenças de artistas como Gramatik, Etienne de Crécy, Moullinex, Møme, Pfel&Greem, Matias Aguayo, Romare, dOP ou iZem. Sexta-feira (€25) das 19h às 03h30 e sábado (€30) das 20h10 às 02h20. O passe para os dois dias custa €45.





35.ª edição do festival Música em Leiria

A programação do festival Música em Leiria conta com dois concertos especiais no Teatro José Lúcio da Silva. A Orquestra Filarmonia das Beiras e a fadista Gisela João (€25 por pessoa) atuam no dia 2 de junho e, a 8 de junho, a Orquestra Jazz de Matosinhos junta-se a Manuela Azevedo. A vocalista dos Clã apresenta um repertório que percorre alguns dos caminhos do cancioneiro norte-americano, francês, da música popular do Brasil e até dos próprios Clã.





Rota do Bacalhau em Setúbal

A última volta da Rota do Bacalhau tem partida marcada a dia 3 de junho, no Terreiro do Paço, em Lisboa, por volta das 11h. O programa inclui passagem pela zona de Belém numa visita à cidade a partir do rio Tejo, a viagem segue até ao Seixal, e almoço em dois restaurantes típicos, que disponibilizam pratos de bacalhau e visitas durante a tarde a museus. O programa fechará com atividades de birdwatching, barcos-dragão ou provas de vinhos numa adega típica. O custo por pessoa é de €45.





North Music Festival em Guimarães

De 2 a 3 de junho, Guimarães recebe o festival de música North Music Festival. Estendendo-se por dois dias, terá mais de 20 atrações musicais, entre bandas e Dj, nacionais e internacionais, que subirão ao maior palco do norte. Dia 2 de junho, o primeiro dia do festival, será mais vocacionado para o rock com artistas já anunciados como Skunk Anansie, Amor Electro, Regula, Sean Riley and the Slowriders, e o DJ Erick Morillo. E o seguinte, cheio das sonoridades mais pop, entre elas Natiruts, Gente de Zona, Pedro Abrunhosa & Comité Caviar (com Maceo Parker e NBC), Jorge Palma e Sérgio Godinho, HMB, e na cabine, KURA.





Lisbon Motorcycle Film Fest