Carlos Santiago, o bartender do The Royal Cocktail Club, no Porto, foi eleito o Melhor Bartender Português de 2017 e vai representar Portugal no México, na competição anual da Diageo World Class.

O bartender do The Royal Cocktail Club, Carlos Santiago, foi o grande vencedor da terceira edição portuguesa da competição internacional de mixologia, que distingue, todos os anos, o melhor profissional desta área.





Os seis melhores bartenders do país competiram entre si em três provas que testaram a sua criatividade, técnica, apresentação, conhecimento das bebidas espirituosas utilizadas, aroma e sabor do cocktail. O primeiro desafio contou com um teste de conhecimento com 25 perguntas e uma prova de blind tasting, onde os concorrentes tiveram de reconhecer três spirits da Diageo Reserve. O segundo desafio levou os bartenders a criar cocktails que pudessem ser apreciados numa Night Out (saída à noite). Atrás do balcão ou a servir o seu cocktail à mesa, os bartenders tiveram de criar dois cocktails, um aperitivo e um digestivo, e apresentá-los nestes dois cenários.





O terceiro e último desafio, Fast And Curious, implicava a criação de 6 cocktails em apenas 8 minutos, impressionando o júri com a sua rapidez, criatividade e elegância, tendo um mínimo de três cocktails criados para qualificação nesta prova.





Carlos Santiago irá, no final do verão, representar o nosso país na Cidade do México, na Grande Final Internacional da competição World Class, onde competirá com mais de 50 profissionais de todo o mundo pelo título de Melhor Bartender do Mundo.