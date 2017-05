pub

Samuel Úria no Teatro Tivoli BBVA

Samuel Úria vai levar as suas canções e alguns amigos ao Teatro Tivoli BBVA no próximo dia 27 de maio, domingo. Um ano depois da publicação de "Carga de Ombro", e depois de ganhar o melhor videoclip da MONSTRA com "É preciso que eu diminua", Úria regressa a Lisboa para um concerto de celebração com convidados especiais: Ana Moura; Golden Slumbers; Manuela Azevedo; e Miguel Ferreira. Os bilhetes têm um custo único de €15 por pessoa.





Open Art House no Radio Palace

Até dia 30 de junho, o histórico RADIO PALACE apresenta uma exposição coletiva de artistas portugueses e franceses, cujas obras são uma alegoria à emergência do edifício, um palácio secular que já foi Museu da Rádio da Emissora Nacional e que renasce com um projeto de reabilitação para condomínio de residências de luxo. De segunda a sábado, das 12h às 20h, com entrada livre.





Alameda Summer Market

O Alameda Shop&Spot , no Porto, segue para o segundo fim-de-semana do seu pop-up market de verão, com marcas renovadas, como Maria do Mar , Couleurs d'Argent , Maria Pipa , Clos'it , Mansquare , MillefioriMilano , Victória Handmade , Kupu Kupu e Life Urban Store . A youtuber Helena Coelho vai partilhar dicas e cuidados de beleza com um workshop de maquilhagem gratuito, a decorrer no dia 28 de maio, a partir das 16h.





Exposição S.J.Phillips: Jóias de Portugal