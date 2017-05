pub

Festa do Cinema

Pelo terceiro ano consecutivo, um dos maiores eventos cinematográficos nacionais, a Festa do Cinema, regressa nos dias 22, 23 e 24 de maio, um pouco por todo o país. Com bilhetes a €2,50, para todos os filmes em exibição, o formato inclui todas as salas de cinema portuguesas, cinematecas e auditórios, disponibilizando 10 mil lugares por dia e mais de 10 mil sessões. Todos os detalhes, aqui.

Exposição de Alfredo Jaar nas Carpintarias de São Lázaro

De 20 de maio a 3 de setembro de 2017, as Carpintarias de São Lázaro apresentam Shadows, uma exposição individual do artista chileno Alfredo Jaar. Shadows é o segundo trabalho de uma trilogia de obras dedicadas a uma única imagem, imagem essa que não é da autoria do artista mas da qual ele se apropria. De quarta a sábado, das 15h às 19h, no número 72 da Rua de São Lázaro. A entrada é gratuita.

Iniciativa Museus em Movimento – Noite Europeia dos Museus

Por ocasião da Noite Europeia dos Museus, a 20 de maio, serão criadas rotas para transportar os visitantes até 10 dos 12 museus da área de Lisboa, que nesse dia ficarão abertos até às 24h (última entrada às 23h). A primeira rota é realizada por Belém: Museu de Arqueologia, Museu de Etnologia, Museu dos Coches, Museu de Arte Popular e Palácio Nacional da Ajuda.

Sessões Campari Red Zone

Entre maio e outubro, nos melhores bares de Lisboa e do Porto, acontecem oito eventos The Red Zone, cada um com experiências singulares. As primeiras 100 pessoas que se inscrevam no website para cada um dos eventos terão acesso à restrita Red Zone. Um piano-bar, música ao vivo e diferentes cocktails são o mote para as noites cosmopolitas Campari, onde predominará a cor vermelha.

Kids Market no Pestana Palace

A 11.ª edição deste mercado com marcas 100% nacionais pensado para toda a família acontece de 20 a 21 de maio. O valor da entrada, mínimo de €1, reverte a favor de um projeto que visa o apoio a mães em situação de vulnerabilidade social da associação sem fins lucrativos de Catarina Furtado, Corações com Coroa. O evento decorre nas Cavalariças do Pestana Palace, na Ajuda.

Exposição de Tomaz Hipólito no Museu Nacional de História Natural e da Ciência

Com a exposição 2017 diorama_01 Tomaz Hipólito ocupa vários espaços do emblemático Museu Nacional de História Natural e da Ciência com performance, vídeo, fotografia, desenho e instalação. A exposição, sob a curadoria de Nuno Crespo, está patente até 2 de julho, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado e domingo, das 11h às 18h.