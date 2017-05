pub

Quem gosta de acompanhar o trabalho dos mais conceituados cinematógrafos, vai gostar de saber que hoje chegam ao cinema filmes realizados por nomes de peso. É o caso de Guy Ritchie, que nos traz Rei Artur: A Lenda da Espada, uma nova versão da história sobre o lendário cavaleiro da távola redonda. A personagem interpretada por Charlie Hunnam desconhece o que lhe está destinado até ao momento em que retira com sucesso a mítica Excalibur da pedra.





Terrence Malick também está de volta com a estética visual a que nos já habituou. Em Música a Música, passado no cenário musical de Austin, Texas, dois casais emaranhados (Rooney Mara, Michael Fassbender, Ryan Gosling e Natalie Portman) terão de lidar com obsessões sexuais, traições e vingança.





O ciclo dedicado ao mestre japonês Kenji Mizoguchi continua com a reexibição de mais três filmes no Espaço Nimas, em Lisboa. Conheça o triângulo amoroso de A Senhora Oyu (1951), as vicissitudes sofridas por uma criada que ascende a princesa em A Imperatriz Yang Kwei-Fei (1955) e a vida de cinco prostitutas num bordel de Tóquio retratada n’A Rua da Vergonha (1956).