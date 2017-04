pub

Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa

Promovida pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), a XV edição da Feira de Arte e Antiguidades irá decorrer entre os dias 22 e 30 de abril, na Cordoaria Nacional de Lisboa. Esta edição conta com a participação de 23 expositores, entre os quais três novas galerias de arte internacionais. No primeiro dia da Feira, 22 de abril, pelas 19h30, decorrerá uma palestra sobre o pintor holandês Jheronymus Bosch, autor da obra As Tentações de Santo Antão (imagem ilustrativa da edição deste ano), apresentada por Joaquim Caetano, do Museu Nacional de Arte Antiga.





Lisbon Cocktail Week





Entre 21 e 29 de abril, todos os motivos são bons para aproveitar os dias maiores, quer seja para beber um cocktail depois do trabalho ou à noite com os amigos. A Lisbon Cocktail Week está de volta para dar a conhecer o melhor da mixologia nacional, com criações elaboradas com as marcas do universo PrimeDrinks, entre elas o gin Hendrick’s, as vodkas Elit ou Stolichnaya, o whisky Monkey Shoulder ou The Famous Grouse, a tequila Milagro ou os licores Bols. Entre as 18h e as 23h beneficie de uma ação 2 por 1 e partilhe um cocktail com um amigo.

Raquel Tavares no Coliseu

A 21 de abril o palco do Coliseu dos Recreios é de Raquel Tavares. No dia seguinte, 22 de abril, parte à conquista do Coliseu do Porto. Leia a entrevista que deu à Máxima a propósito do novo álbum Raquel.





Exposição A Pressão da Luz - Álvaro Siza por Nuno Cera

O Guia de Arquitetura Álvaro Siza Projetos Construídos Portugal, editado pela A+A Books, foi inaugurado em simultâneo com a exposição de fotografia A Pressão da Luz - Álvaro Siza por Nuno Cera. Esta obra finaliza o trabalho editorial no qual Nuno Cera colabora: o artista foi convidado a participar na edição do livro, onde apresenta a sua visão plástica e fotográfica de todas as obras que nele constam. O resultado poderá ser visto nesta exposição, que fica patente na Galeria Millennium até 26 de maio de 2017, com entrada gratuita.





Expocosmética na Exponor

"Happy Girls are the Prettiest" é o mote da Expocosmética que decorre no Porto, de 22 a 24 de abril. Um evento que celebra a beleza, a Expocosmética apresenta novidades de maquilhagem, cabelos, estética, dermocosmética, cosmética natural e moda, onde também não faltarão demonstrações, apresentações de produtos, shows, fóruns de debates, desfiles, campeonatos e concursos.





Espetáculo Histórias em Viagem

Histórias em Viagem , da companhia Radar 360° , estreia no dia 21 de abril, pelas 22h, nas ruas do bairro da Outurela (Oeiras). Trata-se de um espetáculo itinerante e multidisciplinar que resulta de um processo de pesquisa sobre o espaço público e de seis ações de formação com jovens dos municípios de Almada, Barreiro, Moita, Oeiras, Santarém e Sesimbra, que aqui se apresentam como performers, ao lado de dois atores e de dois bailarinos profissionais.





Ofélia a partir de Shakespeare

Escrita por José Henrique Neto, encenada por Fernando Nobre e José Henrique Neto e interpretada por Fernando Nobre e Sofia Baessa, a peça Ofélia a partir de Shakespeare estreia a 26 de abril no Teatro do Bairro e fica em cena até 13 de maio. "De uma leitura e tradução rigorosas emerge uma nova visão da conturbada relação de Hamlet com a mãe e com Ofélia, atravessada não pelas estrelas mas sim por relações de poder e rígidas convenções de honra", pode ler-se na sinopse da peça. Os bilhetes custam €12,50 e €5 (às quartas), no Teatro do Bairro .



Por Rita Silva Avelar