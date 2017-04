Seja para apanhar sol, desfrutar do final do dia ou para conversar com os amigos numa noite quente, as esplanadas fazem parte da nossa vida. Fique a conhecer as esplanadas mais cool de Lisboa!

1. Cafetaria Village





Uma esplanada urbana no meio de 14 contentores marítimos restaurados. O que lhe parece?! A Cafetaria Village encontra-se no Village Underground em Alcântara e tem tudo para ser o novo spot de final de tarde.





Morada: Museu da Carris, Rua 1.º de Maio, 103, Alcântara, Lisboa.





Horário: de domingo a quinta, das 12h00 às 18h00; sexta a sábado, das 12h à 01h00.



2. Popolo Pizza & Burger





Além de um novo conceito de gastronomia que junta os pratos icónicos da cultura italiana aos sabores americanos dos anos 50, o Popolo conta agora com a primeira esplanada da renovada Avenida 24 de julho. Um espaço único, ideal para aproveitar o bom tempo.





Morada: Av. 24 de Julho, 50, Lisboa.





Horário: de segunda a quarta, das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 24h00; de quarta a sexta, das 12h00 às 15h30 e das 19h30 à 01h00; sábado, das 12h00 às 18h30 e das 19h30 à 01h00; domingo, das 12h00 às 18h30 e das 19h30 às 24h00.



3. The Insólito





O nome diz tudo… No The Insólito vai encontrar um espaço singular e enigmático, onde é possível fazer uma viagem sensorial através dos sabores e sensações que este lugar nos proporciona (tanto pelos pratos como pela vista). A decoração mistura a modernidade com elementos do passado, criando uma atmosfera desconstruída.





Morada: Rua de São Pedro de Alcântara, 83, Bairro Alto, Lisboa,





Horário: de terça e quarta, das 18h00 às 24h00; quinta, sexta e sábado, das 18h00 à 01h00 (encerra ao domingo e à segunda).



4. TOPO Chiado





Esta esplanada cosmopolita com 70 metros quadrados fica no coração de Lisboa e promete surpreender pelo seu ambiente descontraído e requintado. Com vista panorâmica sobre o Castelo e sobre a Graça, poderá desfrutar de uma bebida recostada nas espreguiçadeiras do espaço. A entrada faz-se pelo Largo do Carmo ou pelo Elevador de Santa Justa.





Morada: T erraços do Carmo, Lisboa.





Horário: de domingo a quinta, das 12h às 24h00; sexta e sábado, das 12h00 às 02h00.



5. The Decadent



A esplanada do The Decadent, situada no The Decadent Hostel, é um ponto de encontro para os habitantes locais, mas também para os viajantes do mundo que procuram uma tarde relaxante e petiscos tipicamente portugueses. Não perca as happy hours entre as 17h00 e as 20h00 (todos os dias).





Morada: Rua São Pedro de Alcântara, 81, Lisboa.





Horário: de domingo a quarta, das 12h00 às 24h00; quinta, das 12h00 à 01h00; sexta e sábado, das 12h00 às 02h00 (encerra à segunda).



6. Pharmacia





Por se situar no Museu da Farmácia, este é um espaço alusivo às antigas farmácias da cidade. Um conceito único que se junta a um ambiente informal e de proximidade, onde poderá provar as iguarias da chef Susana Felicidade.





Morada: Rua Marechal Saldanha, 1, Bica, Lisboa.





Horário: todos os dias, das 12h30 à 01h00.



7. Park





Esta é definitivamente uma das esplanadas mais cool da cidade! Fica num antigo parque de estacionamento e é um autêntico jardim suspenso. Os decks e as plantas que encontramos no local conferem-lhe um clima de exotismo. É o espaço certo para levar (e impressionar) os amigos!





Morada: Calçada do Combro, 58, Piso 6, Bairro Alto, Lisboa.





Horário: de terça a domingo, das 13h00 às 02h00 (encerra à segunda).



A Itália veio até ao Príncipe Real! A esplanada do Zero Zero faz-nos sonhar com os campos italianos, há pizzas deliciosas com figos e presunto de Parma e cocktails com prosecco, um conhecido vinho italiano. O que se pode pedir mais?!





Morada: Rua da Escola Politécnica, 32, Príncipe Real, Lisboa.





Horário: de domingo a quinta, das 12h00 às 24h00; sexta e sábado, das 12h00 à 01h00.



9. Espelho d’Água





Requinte, modernidade e excelência são as palavras de ordem no Espelho d’Água. O restaurante/cafetaria situa-se em Belém e possui uma maravilhosa esplanada com vista para o rio, onde vai poder degustar pratos inspirados na época dos Descobrimentos.





Morada: Av. Brasília, Edifício Espelho d’Água (ao lado do Padrão dos Descobrimentos), Lisboa.





Horário: de domingo a quinta, das 12h00 às 24h00; sexta e sábado, das 12h00 à 01h00.



10. Rio Maravilha





Neste lugar, a fusão entre Portugal e o Brasil é no mínimo óbvia e divertida até. Não há um Cristo Redentor, mas há a emblemática figura colorida de braços abertos para o Tejo, situada na esplanada. A homenagem aos dois países é celebrada através da gastronomia.





Morada: Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Entrada 3, Piso 4, Alcântara, Lisboa.





Horário: terça, das 18h às 02h00; quarta a sábado, das 12h30 às 02h00; domingo, das 12h30 às 18h.



