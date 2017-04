pub

A coleção Sicily Is My Love é uma homenagem ao sul de Itália e apresenta padrões inspirados no folclore siciliano. Entre os motivos simbólicos presentes no design das peças estão o Monte Etna, frisos ornamentais, folhas de acanto, os citrinos característicos do sul do país, frutos variados e padrões florais.





A campanha inclui tostadeiras, máquinas de fazer sumo, máquinas de café, chaleiras, batedeiras, espremedores e misturadoras.



Esta é já a segunda parceria entre a SMEG e a Dolce & Gabbana, sendo a última dada a conhecer em abril do ano passado com o lançamento de uma linha de frigoríficos pintados à mão .