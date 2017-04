pub

Em mais uma semana recheada de estreias, começamos com uma sugestão em língua portuguesa. B aseado no livro Os Senhores do Areal, do autor angolano Henrique Abranches, A Ilha dos Cães acompanha as aventuras do funcionário de uma empresa (Miguel Hurst) que pretende transformar uma ilha de pescadores num resort de luxo . Mas o lugar está ocupado por fantasmas em forma de cães. Nicolau Breyner tem aqui o seu último papel.

Enquanto realizador, James Franco volta a adaptar uma obra de John Steinbeck. Em Batalha Incerta, junta-se a Robert Duvall, Ed Harris e Bryan Cranston para figurarem num drama sobre o conflito laboral entre apanhadores de maçã imigrantes e patrões abusivos durante a Grande Depressão.





Numa outra história dramática, ainda que mais fantasiosa, Sam Worthington interpreta um pai a quem sequestraram a filha, dada depois como assassinada. Mais tarde, recebe uma misteriosa carta com um convite para se encontrar com Deus num lugar chamado A Cabana, que empresta o nome ao filme.





Mas também há comédias. Um Rico Sovina é sobre um homem muito poupado que descobre ter uma filha – descoberta esta que se revela muito dispendiosa. Ma Loute, de Bruno Dumont, passa-se na Belle Époque e tem como ponto de partida uma série de desaparecimentos misteriosos, investigados por uma dupla de polícias, ao estilo Bucha e Estica.

Os amantes de ação e aventura têm duas opções. O Portal do Guerreiro, produzido e coescrito por Luc Besson, centra-se num adolescente que é acidentalmente transportado para a China, onde terá de usar as habilidades aprendidas nos videojogos para salvar o dia. Já Kickboxer – A Vingança é um remake do clássico homónimo de 1989 com Jean-Claude Van Damme, que interpreta agora o mentor de uma personagem que já foi sua.

Como sempre, damos ainda destaque às produções independentes. A biografia O Jovem Karl Marx retrata a vida do socialista alemão até à publicação do Manifesto Comunista, em 1848. Em A Tribo, um adolescente tem de provar que é digno de estar sob a proteção do líder do gangue da escola para sobreviver ileso. Por fim, Esta Terra É Nossa explora a ascensão do populismo de extrema-direita em França e está a incendiar o país pelas semelhanças da história com a Frente Nacional e a candidata Marine Le Pen.



A nossa escolha





O Jardim da Esperança , de Niki Caro





Adaptado do romance homónimo de Diane Ackerman, conta a história real de Jan (Johan Heldenbergh) e Antonina Zabinski (Jessica Chastain), que em 1939 têm ao seu cuidado o Jardim Zoológico de Varsóvia. Quando o país é invadido pelos nazis, o casal começa a trabalhar com a resistência polaca e ajuda a salvar centenas de judeus, escondendo-os ao pé dos animais. Daniel Brühl encarna novamente um desconfiado soldado alemão.