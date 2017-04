ICONIC no Convento do Beato

Caparica Primavera Surf Fest

De 7 a 15 de abril o melhor do skate nacional está no Caparica Primavera Surf Fest. O DC Street Sessions, um evento de skateboarding, regressa com grandes surpresas para os skaters nacionais. No espaço estará uma quadra de street skate, que todos podem usar gratuitamente, e decorrem diariamente workshops de iniciação ao skate, disponibilizando skates e proteções a quem queira participar.





É uma mostra de joalharia, moda e lifestyle que decorre no Convento do Beato, em Lisboa, com assinatura da Exponor, de 7 a 9 de abril. Além dos expositores dos vários criadores portugueses, haverá espaço para atividades paralelas, como é o caso das Fast Talks, que contarão com a participação de Joana Barrios (atriz, escritora e autora do blogue TRASHÉDIA) e de Fátima Santos, secretária-geral da AORP, entre outros nomes. Kathia Bucho, Leonor Silva, Joana Mota Capitão, Filipe Fonseca, Ana Dias, Maria Leão são alguns dos nomes presentes.





Gisela João no Coliseu de Lisboa





Protagonista da rubrica O Meu Lugar Secreto , da edição de abril da Máxima, a cantora portuguesa leva o fado ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Gisela João vai cantar Nua, o álbum que apresentou no ano passado ao público. O concerto decorre no dia 7 de abril, começa às 21h30 e os bilhetes custam entre €15 a €45.

Exposição Lick My Legs na Shiki Miki Gallery

É uma exposição de obras inéditas das artistas dinamarquesas Karla Marie Bentzen e Thilde Louise Dalager, que estiveram em residência artística na nova galeria lisboeta Shiki Miki . O resultado desta colaboração é mostrado ao público de 6 a 9 de abril, às 14h, na galeria (Rua do Conde, 4-A). A entrada é livre.





