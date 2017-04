Papagaio tradicional,€15, This & That

PicNic To Go

Made by Me

pub

ONDE FAZER





Jardins da Fundação Gulbenkian, Praça de Espanha, Lisboa





Cobrindo quase oito hectares de terreno, é uma floresta dentro da cidade, com um grande lago central, percursos de pedra, áreas com relva e recantos secretos a cada esquina. Aqui não faltam sombras para estender a toalha e fazer um piquenique, que pode ser combinado com uma exposição ou um concerto. Horário: das 8h às 20h.



Parque da Quinta das Conchas, Lumiar, Lisboa





Concebida e desenvolvida em meados do século XVI, tem uma zona aberta de 24 hectares de relvados e área florestal, traduzindo-se num local de elevado valor paisagístico e ecológico em Lisboa. Há ainda um espaço para a prática de desporto, equipamentos de recreio infantil, praças, restaurante e cafetaria (para o caso de se ter esquecido de algo no cesto de piquenique). Além de poder estender a toalha na relva, também há mesas e bancos de pedra à sombra dos eucaliptos. Horário: das 6h à 1h.



Parque Marechal Carmona, Cascais





É certo que quando o bom tempo chega, os moradores da zona da linha de Cascais correm logo para a praia, mas ainda há quem procure espaços verdes. Situado entre a Casa das Histórias Paula Rego e o Centro Cultural de Cascais, este parque criado na década de 40 é composto por extensos relvados e lagos. Aos sábados, há um mercado biológico com fruta, verduras, compotas, pão e bolos regionais. Horário: das 8h30 às 20h.



Parque Florestal de Monsanto, Lisboa





Situado na serra que lhe deu o nome, é um dos maiores mantos verdes da cidade de Lisboa. A sua dimensão é o equivalente a 900 campos de futebol todos juntos, oferecendo grandes potencialidades para a realização de piqueniques. O difícil é escolher entre tanta oferta de locais, mas o parque de merendas da Alameda Keil do Amaral, o jardim do miradouro dos Montes Claros, o Moinho do Penedo e a Mata de Benfica apresentam as melhores condições. Todos têm casa de banho, bebedouros e caixotes do lixo. Horário: aberto 24h.



Parque da Cidade do Porto



É o maior parque urbano do país e o pulmão verde da cidade, com um total de 83 hectares e cerca de 10 quilómetros de caminhos pedestres. Integrado numa zona densamente povoada, possui lagos, fontes, espaços desportivos e uma fauna e flora variada. Horário: das 8h às 00h.



ONDE COMPRAR



Cantina da Estrela





O jardim das traseiras do Hotel da Estrela é o cenário ideal para um piquenique no centro de Lisboa. Reserve (para não ter de esperar) e de terça a sábado, às horas de almoço, encontrará cestos coloridos, toalhas e tabuleiros de madeira colocados na sombra das árvores. O menu (€17,50 por pessoa) é predefinido e composto por várias iguarias, incluindo pão, doces, folhado de maçã, queijos, presunto, salada, empadas, batatas fritas, mousse, fruta fresca e café. Encomendas: www.hoteldaestrela.com/pt/cantina.html



Ant’s Basket





Ricardo Seguro Pereira é o fundador do Ant’s Basket, uma espécie de paraíso dos piqueniques. Servidos em diferentes contextos (saídas a dois, festas de aniversário, despedidas de solteiro), incluem tudo a que se tem direito: toalha, travessas, copos, pratos, flores, velas para a noite e, claro, o cesto cheio. As ementas, com as variantes brunch, almoço, jantar ou grupos, incluem pães de queijo, folhados, favas com chouriço, patés, ovos com salmão, espetadas de fruta, tartes, sumos naturais, compotas, bolos e sangria de frutos vermelhos. A partir de €17,50 por pessoa.

Encomendas: filipa@antsbasket.com



Made by Me





Rita Moura e Teresa Castro têm uma paixão em comum: gostam de organizar festas para os outros. Por isso criaram a Made by Me, aquilo a que chamam uma "fábrica de ideias". Além de casamentos, baby showers e outras celebrações, entregam cestos de piquenique onde e quando quiser – há o Pic Whit Me, o Pic With Friends e ainda um para noivas e madrinhas. Dos bolos ao vinho, passando pelos scones, os petiscos são por conta delas, só tem de escolher! Preços a partir dos €35.

Encomendas: ask.madebyme@gmail.com



PicNic To Go





Criada há precisamente um ano, a PicNic To Go organiza piqueniques para grupos de amigos, família ou casais. Basta dizer quantas pessoas quer convidar e escolher o local do piquenique e eles tratam do resto: quando chegar, terá o seu cesto disponível com os produtos escolhidos. Há três variedades – Raio de Sol (€19), Preguiça de Fim de Semana (€22) e Brisa Fresca (€25) – e o conteúdo difere: frango à brás com chouriço, arroz-doce, limonada, empadas, patés, salada mista, nuggets e quiche são algumas das iguarias.

Encomendas: picnicando@gmail.com



Realização: Diana Bastos