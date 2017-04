Para celebrar o Dia Nacional do Teatro, que se assinala hoje, dia 27 de março, sugerimos cinco peças para ver nos próximos dias. Saiba também o que pode ver hoje, no Teatro Nacional D. Maria II e na Companhia Chapitô.

António e Maria

A 30 de março estreia no Teatro Meridional a peça António e Maria, que parte do universo literário de António Lobo Antunes (com adaptação e escrita de Rui Cardoso Martins) para contar histórias de "Mulheres e Homens de diferentes estratos sociais, frágeis, fortes, pessoas ambíguas", pela voz de Maria Rueff. A peça está em cena até 9 de abril, de quinta a sábado, às 21h30 e domingo às 16h. O preço por pessoa é de €10.





Alice – O outro lado da história

Centrada na fantasiosa Alice Liddell, que inspirou Alice no País das Maravilhas, esta peça é um espetáculo de teatro imersivo e baseia-se na relação de Lewis Carroll com a musa. No centro da ação está Mr. Dodgson (o próprio Lewis Carroll) que é acusado de ter tido um caso com Alice e a narrativa decorre num tribunal onde vão surgindo várias testemunhas. São elas os atores Ângelo Rodrigues, Gonçalo Romão, Isabel Guerreiro, João Bandeira, Laura Barbosa, Patrícia Duarte, Ricardo Lérias, Sérgio Moura Afonso e Sofia Nicholson, como Alice. Encenada por João Ascenso e com texto de Paulo Ferreira, a peça está em cena no Hospital Júlio de Matos até 29 de abril, por €25 (por pessoa). De quinta a sábado, às 21h.



O QUE HÁ PARA FAZER HOJE

No Teatro Nacional D. Maria II Às 19h, a Sala Garrett recebe o encenador italiano Romeo Castellucci, que irá apresentar a peça de curta duração Ethica. Natura e origine della mente. Mais tarde, às 20h, dará uma palestra (moderada pelo poeta José Tolentino Mendonça) aberta ao público. Às 21h30 começa o espetáculo Tiranossauro Rex ?Procedimento básico de memorização e esquecimento. Às 21h30, Mónica Calle apresenta Ensaio para uma cartografia.

Ensaio para uma cartografia

Ensaio para uma cartografia , a nova peça de Monica Calle, já estreou na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Ao todo são 12 as atrizes que protagonizam a obra, dos 22 aos 50 anos, com o corpo a descoberto, ao mesmo tempo que executam movimentos de dança clássica, repetindo-os de forma metódica e obsidente ? uma das caraterísticas da encenadora, que também tem a cargo a cenografia, a interpretação e o desenho de luz do espetáculo. Em cena até 9 de abril, por €12 (por pessoa), quarta às 19h, de quinta a sábado, às 21h30, e domingo, às 16h30.





Tentativas para matar o amor

Venceu há três anos o Grande Prémio de Teatro Português SPAutores/Teatro Aberto 2015 e agora volta a estar em cena no Teatro Aberto a 29 de março. Tentativas para Matar o Amor, a peça de Marta Figueiredo, tem nos papéis principais Cleia Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves e retrata a relação de Ana e Jaime, que tem dificuldade em sobreviver à vida contemporânea. Toda a ação gira à volta da pergunta: "Será que o mundo que criámos não contempla espaço nem tempo para o amor?" De quarta a sábado, às 21h30, e domingo, às 16h. O bilhete custa €12.





Avenida Q

Escrita por Robert Lopez, Jeff Marx e Jeff Whitty, e encenada por Rui Melo, a peça Avenida Q é um musical que reaviva a Rua Sésamo e está em cena no Teatro da Trindade. Ana Cloe, Diogo Valsassina, Gabriela Barros, Inês Aires Pereira, Manuel Moreira, Rodrigo Saraiva, Rui Maria Pêgo, Samuel Alves, Artur Guimarães, Luís Neiva e André Galvão são os atores que protagonizam o elenco dos Muppets. Para ver até 2 de abril, a preços (por pessoa) desde os €12.De quarta a sábado, às 21h30, e domingo, às 16h30.