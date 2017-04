Concertos A Hora do Planeta

No próximo dia 25 de março pelas 20h00 unem-se no Parque Eduardo VII vozes bem conhecidas dos portugueses para um concerto único e solidário à luz das velas. Raquel Tavares, Matias Damásio, Tiago Bettencourt, André Sardet, Tito Paris, Samuel Úria, Enoque e Janeiro celebram em concerto a Hora do Planeta em Portugal, uma iniciativa global ambiental que incentiva todos a adotarem hábitos mais sustentáveis. Os bilhetes encontram-se à venda nas bilheteiras das lojas FNAC e na BOL com um custo de €10 e entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

Retiro Caminho da Mulher

O Retiro Caminho da Mulher decorre na quinta da Enxara, em Mafra, e convida o público feminino a reunir-se para partilhar emoções e trocar impressões sobre terapia. Além de atividades introspetivas como práticas xamânicas ancestrais e técnicas terapêuticas e meditativas, aliadas à dança, este retiro conta ainda com a presença da terapeuta Deva Shamim.

Cocktails nas lojas Cubanas

Nos dias 24 e 25 de março, a Cubanas Shoes comemora o início da primavera ao dar as boas-vindas à nova coleção primavera/verão 2017 nas lojas. A loja oficial Cubanas e as lojas Made IN serão animadas com música e taças de espumante para todas as pessoas que visitarem os espaços.

Brunch Topo Martim Moniz

O Topo Martim Moniz também já tem um brunch, com uma vista incrível sobre a cidade lisboeta. Todos os sábados, domingos e feriados, entre as 12h30 e as 16h00, é possível escolher o Brunch Topo (€15), onde constam delícias como o smoothie Martim Moniz (chá verde, pêssego, banana, iogurte grego de pêssego, mel e baunilha), ovos benedict com bacon e molho holandês, creme fraîche, pepino e salmão braseado, parfait de tapioca e caramelo salgado ou iogurte natural com granola.

Festival Gin D’Ourique

O Mercado de Campo de Ourique aposta na segunda edição deste festival dedicado aos paladares do gin. Estarão em destaque treze marcas de gin – OPIHR, Gin nº3, Bulldog, Catadelle, G Vine Floraison, G Vine Nouaison, Elephant, Nº13, Wild Snow Dog, Wild Snow Dog Cherry, RealGin, Amicis, Larios – e ainda June, um licor de videira único no mundo, feito a partir das flores de videira (uma alternativa ao gin por não conter glúten), e cada gin tem um custo fixo de €8. No dia 24 de março, o DJ Martim Torres estará presente para animar o início de noite, seguindo-se Dancin’Days, a partir das 21h00. No sábado, está programada a atuação de bandas ao vivo.

Mercadito da Carlota

No dia 25 de março, no Centro Cultural de Belém, o Mercadito Blog da Carlota vai contar com a presença de cerca de 100 marcas portuguesas como Anna Westerlund, Paez, Piupiuchik ou Sal & Pimenta. Leia a entrevista à organizadora, Fernanda Velez.

Rota das Estrelas

O festival que celebra o melhor da gastronomia está de volta a Lisboa. A Rota das Estrelas faz-se com dois restaurantes anfitriões: o Il Gallo d’Oro (The Cliff Bay) e o William (Belmond Reid’s Palace) que se juntam para prestar uma homenagem aos produtos locais. O evento inaugural, intitulado Madeira Terroir, acontece a 24 de março, na emblemática Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores (Funchal), e apresenta uma fusão entre alta gastronomia, enologia, música e performance.

Festival Internacional de Jazz

É um dos festivais nacionais de Jazz e de música improvisada. Dividido por dois fins de semana, o Portalegre JazzFest leva à cidade alentejana músicas e nomes como Ken Vandermark agora em quarteto com os Shelter, os portugueses Pedro Sousa e Gabriel Ferrandini com PeterGabriel no primeiro fim de semana, a 24 e 25 de março. O bilhete diário custa €6 e o passe com oferta de 4 CD, €20.