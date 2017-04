pub

Sabemos que os Óscares já lá vão, mas se ficou com curiosidade em ver um dos nomeados para Melhor Filme Estrangeiro (e também para Melhor Caracterização), esta é a sua oportunidade. Um Homem Chamado Ove, do realizador sueco Hannes Holm, não ganhou mas promete emocionar-nos com a sua história de um reformado mal-humorado que está prestes a desistir da vida quando desenvolve uma amizade inesperada com os novos vizinhos.





De França, chega-nos Médico de Província, título que remete para o protagonista: Jean-Pierre (François Cluzet) sofre de uma doença grave e terá de ser substituído nas aldeias onde trabalha. A semana fica ainda marcada por duas estreias portuguesas. Eusébio – História de uma Lenda, de Filipe Ascensão, documenta a vida do antigo futebolista ao serviço da seleção e do seu clube do coração, o Benfica. Por seu lado, Rodrigo Areias baseou-se numa estética noir para filmar Ornamento e Crime, sobre um detetive privado de série B que monta esquemas de extorsão com a ajuda da amante. Em exibição no Cinema Monumental (Lisboa) e no Cinema Trindade (Porto).





Num registo mais comercial e americanizado, Power Rangers é a adaptação para cinema da série televisiva dos anos 90 e conta com Bryan Cranston no papel de treinador dos cinco adolescentes que tentam usar os seus superpoderes para salvar o mundo. Já na comédia Patrulha de Doidos, Michael Peña e Daz Shepard interpretam uma dupla de agentes motards que acabam por chocar, literalmente, nas suas diferenças.

A nossa escolha





Vida Inteligente, de Daniel Espinosa





É mais um filme passado no espaço que tem tudo para nos deixar presos ao ecrã. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson fazem parte de uma equipa de astronautas da Estação Espacial Internacional que descobre sinais da primeira evidência de vida extraterrestre em Marte. Mas à medida que a investigação decorre, a criatura prova ser mais inteligente do que imaginavam e a missão começa a descontrolar-se.