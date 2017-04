pub





São tantas as estreias desta quinta-feira, que o mais provável é encontrar uma para cada ocasião. A começar por um programa em família (ou apenas para relembrar a infância), com A Bela e o Monstro , o clássico de animação da Disney que conta com Emma Watson e Dan Stevens nos papéis principais.

Para momentos de ação, vibre com as perseguições de Collide – A Alta Velocidade, protagonizado por Nicholas Hoult e Felicity Jones. Ou com o enredo de Código de Família, em que o herdeiro (Michael Fassbender) de um clã de criminosos sonha com outro estilo de vida.





Chegam-nos também produções dos quatro cantos do mundo. Da Croácia, Sol de Chumbo dá-nos a conhecer três histórias de amor, passadas em três décadas consecutivas, em duas aldeias vizinhas nos Balcãs. De França, Na Vertical percorre as planícies da região de Lozère , onde um cineasta é abandonado pela namorada, que lhe deixa o filho de ambos para criar. Da Coreia do Sul, a Idade das Sombras retrata as atividades de um grupo independentista coreano contra os ocupantes japoneses.





Há ainda três filmes falados em português, de Portugal e do Brasil. Malapata, a primeira longa-metragem de Diogo Morgado, gira em torno de dois indivíduos (Marco Horácio e Rui Unas) que ganham a lotaria, iniciando, a partir daí, uma saga d e disparatadas excentricidades. Por seu lado, Kleber Mendonça Filho escreve e realiza Aquarius, com Sónia Braga no papel de uma crítica de música reformada, que se recusa a vender o seu apartamento a uma construtora. Aprofundando um tema para muitos desconhecido, A Estrada 47 traça o percurso real dos brasileiros no grupo dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ivo Canelas faz parte do elenco.





Por fim, e à semelhança do que aconteceu há um mês, recordamos mais um filme de Wim Wenders, em estreia no Medeia Espaço Nimas: Alice nas Cidades , de 1974, é o primeiro de uma trilogia que ilustra o "road movie", género cinematográfico tipicamente americano.

A nossa escolha

O Fundador , de John Lee Hancock

Toda a gente tem curiosidade em saber mais sobre a história da McDonald’s. Como e quando nasceu? Foi sempre um sucesso? O que tem vendido ao longo dos anos? Poderá ficar a conhecer as respostas nesta biografia cinematográfica de Ray Kroc (Michael Keaton), o vendedor do Illinois responsável pela criação da maior cadeia de fast-food do mundo. O filme mostra a ascensão da marca, desde que, em 1954, Kroc adquire uma participação nos pequenos mas populares restaurantes de hambúrgueres dos irmãos McDonald, até conseguir afastá-los completamente do negócio, transformando-o no império alimentar que é hoje.