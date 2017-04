Concertos na Gulbenkian, festivais com curtas-metragens, feiras de turismo, partidas de golfe e até jantares à borla, em comemoração do Dia do Pai. Siga o nosso roteiro.

Jogar uma partida de golfe no Dia do Pai

pub

Celebrar o St. Patrick’s Day

Mesmo estando em Portugal, pode festejar o dia na segunda edição do Jameson Arraial de St. Patrick’s, um evento levado a cabo pela marca para celebrar a proximidade entre as culturas irlandesa e portuguesa, no próximo dia 17 de março. Na carpintaria do Museu da Carris, em Lisboa, o Arraial terá nomes como Paus, D’Alva e Legendary Tigerman.





Jogar uma partida de golfe no Dia do Pai

No pro´ximo dia 19 de marc¸o, o Penha Longa Resort (considerado Best Golf Resort em Portugal pela Today ´s Golfer e um dos melhores campos de golfe na Europa) desafia pais e filhos a partilharem o campo, num torneio de golfe para desfrutar em fami´lia. A pensar nos que na~o sa~o praticantes, mas que gostavam de se aventurar nesta modalidade, estara´ tambe´m disponi´vel a Cli´nica de Golfe para iniciados.





Ver filmes na Monstrinha em Lisboa

Com um programa para toda a família, o Festival de Animação de Lisboa Monstrinha vai reproduzir filmes para pais e filhos, entre os dias 16 e 26 de março, com sessões no Cinema São Jorge, Cinema Ideal, Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e Cinema City Alvalade. Além de estreias absolutas como o filme suíço A Minha Vida de Courgette, de Claude Barras, há também sessões gratuitas no Baby Monstra, sessões de curtas em competição, filmes italianos ou longas-metragens para os mais novos, como O Gato que ensinou a Gaivota a voar.





Marcar as férias na BTL





Entre 17 e 19 de março quem visitar a BTL tem à espera uma diversidade de destinos e muitas atividades de animação. O evento ajuda turistas e viajantes a encontrarem os melhores destinos nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que disponibiliza promoções e campanhas de reservas antecipadas. Brasil, Macau e Tailândia são três dos destinos em destaque nesta edição.

Jantar "à borla" na Quinta das Lágrimas

Para assinalar o Dia do Pai, a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, vai oferecer o almoço ou o jantar ao pai (para reservas mínimas de dois adultos e uma criança entre 17 e 19 de março). Uma oportunidade para provar a cozinha do chef Vitor Dias e aproveitar o romantismo do local, ligado à história de amor de D. Pedro e D. Inês de Castro.





Ouvir a Orquestra Gustav Mahler na Gulbenkian

Daniel Harding é o novo maestro a juntar o seu nome à impressionante seleção de notáveis músicos que têm dirigido a orquestra Gustav Mahler Jugendorchester. O maestro apresenta a Sinfonia n.º 2 de Mahler, a peça com que se despediu do lugar de trompetista da National Youth Orchestra para se dedicar à direção, no dia 17 de março. No dia 18 de março, o mesmo espaço recebe o concerto As Noites de Verão com um dos melhores barítonos da atualidade, Christian Gerhaher, também com a Gustav Mahler Jugendorchester.



Por Rita Silva Avelar