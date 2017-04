De Norte a Sul do país, com sugestões de corridas, mercados, degustações e até dança, veja o nosso roteiro para os próximos dias. Divirta-se!

Chef Kiko no Time Out Market

Lisboa Dance Festival

Depois do sucesso da primeira edição, o Lisboa Dance Festival está de volta ao LX Factory para um fim de semana repleto de música. Ao todo são seis salas – Fábrica XL, Carlsberg Room no espaço Zoot,Clube Antena 3 no café-livraria Ler Devagar, Kia Rio Room no The Dorm e Talks & Market na Fábrica L – que recebem música por mais de 20 horas seguidas.

A novidade desta edição é o conceito "back to back" (B2B), onde os artistas atuam num set diferente do habitual e se desafiam uns aos outros. Nos dias 10 e 11 de março, os passes custam €50.





ModaLisboa Boundless

Mesmo para quem não vai assistir aos desfiles, há uma série de sítios para visitar nos arredores da ModaLisboa. A Wonderoom é um showcase que apresenta marcas que se destacam da multidão pela originalidade do design e pela vontade de sair da sua zona de conforto. Esta edição conta com 16 marcas portuguesas, que terão bancas a expor e a vender artigos. São elas: Alfamarama, Antiga Barbearia De Bairro, Carol From Lisbon, Contadores D’estórias, Círculo Ceramics, D’Ornellas, Daniela Ponto Final, Ironic Lisbon, Janis Dellarte + Martinho Pita, Juliana Bezerra, Kija, Liberty Walk, Marta Mestre Bike Shoes, Mercado, Parutkin & Bacelar e Wo Design. Mais programas, aqui .





Há melhor programa para o fim de semana do que o gastronómico? O novo restaurante do chef Kiko no Time Out Market – Mercado da Ribeira chega com um conceito de Surf and Turf, em que todos os pratos da carta combinam elementos do mar e da terra. Ceviche d’A Cevicheria com Pipocas de Porco e a Mini Sandes Surf de Barriga de Porco com Camarão são alguns dos pratos a provar na carta do restaurante.





Corridas saudáveis com o EPIC SANA Algarve

Para celebrar o seu 4.º aniversário, o hotel EPIC SANA Algarve organiza, em parceria com a Associação Free Challenge, a EPIC SANA Beach Run. Trata-se de uma corrida (ou caminhada para quem preferir) de 10 km pelo areal da Praia da Falésia, dia 12 de março, às 10h00. A inscrição tem um valor de €6,50 para a caminhada e de €8 para a corrida mas inclui T-shirt e, já a pensar no verão, entrada gratuita para o Aquashow Park. Para adoçar o momento, no final do EPIC SANA Beach Run, o hotel convida todos os participantes a celebrar o seu aniversário com um bolo preparado pelo chef pasteleiro António Gomes.





Camané e a Orquestra Metropolitana de Lisboa

Com um repertório que o leva a viajar pela música sul-americana e em particular por alguns tangos, o músico português junta-se à Orquestra Metropolitana de Lisboa para quatro dias de música no São Luiz (de 9 a 12 de março). Há bilhetes a partir de €11.





Vocês Que Habitam o Tempo no Teatro da Politécnica

Realizada por Valère Novarina , a peça de teatro Vocês Que Habitam o Tempo é uma produção dos Artistas Unidos e está em cena no Teatro da Politécnica até dia 11 de março. Do elenco fazem parte os atores Ana Vilela da Costa, Anastasiya Kozubovskaya, Daniel Barros, Daniela Rosado, Laura Morais da Silva e Mariana Gomes. Música de Paula Leal e Amora Pêra. No centro do enredo está uma reflexão sobre a travessia do tempo. Bilhetes a €10.





Beauty Woman com a Bellápierre