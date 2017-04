pub

Esta semana chegam às salas de cinema dois filmes para ir ver em família. Dirigido aos mais pequenos, Rock Dog – Um Sonho Altamente conta a história de Bodi, um mastim tibetano que resolve sair de casa em busca do seu maior sonho: ser músico. Rui Unas, Zé Pedro (Xutos & Pontapés), Maya Booth e Diogo Dias dobram algumas das vozes. Com uma estrutura típica das produções Disney Channel (o protagonista, aliás, é uma das estrelas do canal), Max Steel vai, por sua vez, agradar ao público pré-adolescente. No centro da aventura está um jovem que descobre ter poderes de super-herói quando une forças com um extraterrestre.



Mas há mais uma opção em cartaz para os fãs dos super-heróis. Logan, de James Mangold, é o último filme de Hugh Jackman no papel de Wolverine e pode ser também a última vez que veremos a personagem no cinema. A pasta será muito provavelmente passada à sua versão feminina, X-23, que o irá ajudar nesta derradeira missão. Em O Espaço Que Nos Une, o primeiro humano nascido em Marte viaja até à Terra pela primeira vez para descobrir as suas verdadeiras origens. Gary Oldman faz parte do elenco.



O thriller Personal Shopper, que deu a Olivier Assayas o Prémio de Melhor Realizador em Cannes, conta com Kristen Stewart no papel de uma mulher com poderes psíquicos, determinada em estabelecer contacto com o seu irmão recentemente falecido. Há espaço ainda para um romance: baseado no livro homónimo de Milena Agus, Um Instante de Amor passa-se na França dos anos 50, onde Gabrielle (Marion Cotillard) é obrigada a casar-se com um homem que não ama.





A nossa escolha Ouro, de Stephen Gaghan Protagonizado por Matthew McConaughey, que voltou a submeter-se a uma grande transformação (engordou quase 20 kg e ficou calvo), o filme baseia-se na história real de Kenny Wells, um americano cujo sonho é enriquecer. Depois de formar equipa com um geólogo tão ambicioso quanto ele (Edgar Ramírez), os dois partem em busca de ouro numa selva inexplorada da Indonésia. Descobri-lo é difícil, mas mantê-lo é ainda mais, sobretudo nos corredores de Wall Street.



Por Mafalda Sequeira Braga