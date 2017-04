Ouvir Cristina Branco no CCB

A fadista vai dar um concerto no Centro Cultural de Belém a dia 26 de fevereiro (sábado). O espetáculo revela Menina, o novo trabalho de Cristina Branco com temas originais de autores como Filho da Mãe e André Henriques (Linda Martini), Cachupa Psicadélica, Mário Laginha e António Lobo Antunes. O concerto custa €5 e inclui-se na iniciativa Há Fado no Cais.

Fazer um workshop de Cozinha Nepalesa

A 24 de fevereiro, a Kiss the Cook propõe um dia dedicado aos sabores exóticos da cozinha chinesa, indiana e tibetana, para aprender a cozinhar os chutneys de manga, momos (dumplings) e Royal Chicken Tarkari. Começa às 19 horas, o jantar está incluído e custa €45 (por pessoa).

Beber uma cerveja na fábrica Dois Corvos

Na fábrica da Dois Corvos, em Marvila, existe um espaço aberto ao público, o Tap Room, um lugar onde se pode beber uma cerveja no local onde ela é feita – há sempre disponíveis 12 cervejas Dois Corvos à pressão. Novidade: há uma nova cerveja, a Creature IPA.

Espreitar o Mercadinho de Design n’O Apartamento

No sábado, dia 25, a revista inglesa Wildling Magazine vai estar em Lisboa a convite d’O Apartamento para apresentar o seu último número, além do projeto online que vai lançar ainda antes do verão dedicado a viagens, gastronomia, moda, arte e vida familiar. Neste dia, O Apartamento (Avenida Duque de Loulé, 1, 5.º D) transforma-se em Mercadinho de Design dedicado às famílias, com enfoque em produtos infantis de marcas criadas em Portugal. Com entrada grátis, entre as 13 e as 19 horas.

Ver O Pai no Teatro Aberto

A peça O Pai, de Florian Zeller, está em cena no Teatro Aberto até 12 de março. Com encenação de João Lourenço e com Ana Guiomar, João Perry, João Vicente, Patrícia André, Paulo Oom e Sara Cipriano no elenco, a trama anda à volta de um homem que vivencia a perda de autonomia, o desvanecer da identidade e a solidão. É uma peça sobre a necessidade de continuar a viver, apesar das rasteiras da vida. Cada bilhete custa €15.

Ver uma exposição no Palácio da Ajuda

Patente até 28 de fevereiro no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a exposição Festa Barroca ilustra e representa uma maneira diferente de contar a história, a arte e a cultura italianas, através da reconstituição dos sumptuosos trajes e do ambiente das cortes italianas na época barroca.

Brincar ao Carnaval no Palácio Nacional de Queluz

Num ambiente festivo e de grande criatividade que nos transporta para o século XVIII, a celebração do Carnaval no Palácio de Queluz contará com um ateliê de máscaras após o qual os participantes, acompanhados por personagens de época, serão envolvidos ativamente num momento de música e dança setecentista num dos antigos salões de festas do Palácio de Queluz. A entrada custa €9 e tem a duração de 2 horas (das 10 às 12 horas), no dia 28 de fevereiro.



Por Rita Silva Avelar