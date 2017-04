pub

Esta semana, chegam às salas de cinema duas sequelas muito aguardadas: John Wick: Capítulo 2, de Chad Stahelski, e T2: Trainspotting, de Danny Boyle. Apenas três anos bastaram para que Keanu Reeves voltasse a interpretar o assassino profissional John Wick, que desta vez vê-se forçado a abandonar a reforma para derrubar uma perigosa organização internacional.



Já a segunda parte da história inspirada pelos livros de Irvine Welsh chega-nos mais de duas décadas após o filme-matriz. Quem também regressa é o elenco original, composto por Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle nos papéis de Renton, Spud, Sick Boy e Begbie, respetivamente. O grupo volta a encontrar-se em Edimburgo, agora com as redes sociais e a pornografia de vingança como pano de fundo.



Em O Patriarca, o realizador neozelandês Lee Tamahori aproveitou os magníficos cenários do seu país para filmar um drama passado nos anos 60 que tem no centro uma disputa entre duas famílias Mahori.



Stefan Zweig: Adeus Europa assinala os 75 anos da morte de um dos escritores de língua alemã mais lidos e traduzidos do seu tempo, retratando os seus anos de exílio na América do Sul e do Norte.



Totalmente filmado a preto e branco, Os Olhos da Minha Mãe é a primeira longa-metragem de Nicolas Pesce, que escolheu Kika Magalhães para, ao som de Amália Rodrigues, dar vida a uma personagem chamada Francisca, que fala português e come arroz de cabidela. Mas atenção, o filme é obscuro e visualmente incómodo.

















A nossa escolha

Vedações, de Denzel Washington Na última quinta-feira de estreias antes da Cerimónia dos Óscares (marcada para domingo, dia 26), destacamos o único filme nomeado, mais precisamente para quatro categorias: Melhor Filme, Argumento Adaptado, Ator e Atriz Secundária. Baseado numa peça de teatro homónima lançada em 1983, teve nova versão em 2010 com Denzel Washington e Viola Davis como protagonistas. Os mesmos atores voltam agora aos papéis que lhes valeram um prémio Tony e que também lhes poderão valer uma estatueta dourada. A história centra-se num homem de sonhos frustrados, que enfrenta a segregação racial dos EUA nos anos 50, enquanto tenta lidar com problemas familiares.