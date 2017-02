pub

Esta semana, há mais dois nomeados para os Óscares – Mulheres do Século XX (em baixo) e Toni Erdmann, da alemã Maren Ade, que pode ganhar a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro no próximo dia 26. A crítica elogia a boa disposição desta história sobre um pai que tenta ajudar a filha a encontrar um sentido para a vida, recorrendo à criação de um alter-ego. Prosseguimos com Paris, Texas, título de culto dos anos 80 que estreia agora entre nós, também de um realizador alemão. Naquela que é considerada uma das melhores obras de Wim Wenders, um homem amnésico (Harry Dean Stanton) luta para reerguer uma vida feita em pedaços. A próxima paragem é na China, onde decorre a ação do primeiro filme em inglês do realizador Yimou Zhang. Protagonizado por Matt Damon e Willem Dafoe, A Grande Muralha tem como tema central as misteriosas origens de uma das mais icónicas construções do mundo. As crianças não foram esquecidas e se as levou a ver a primeira versão animada dos famosos brinquedos de montar, não pode deixar de os acompanhar na aventura que se segue. Lego Batman: o Filme debruça-se sobre a personagem de Bruce Wayne através de referências e estereótipos bem conhecidos. Desta vez, o autoproclamado líder do grupo terá de aprender a trabalhar em equipa para salvar Gotham City.



A nossa escolha

Mulheres do Século XX , de Mike Mills

Depois de ter realizado Assim é o Amor (2010), cujo protagonista representava o seu pai, Mills conta agora a história ficcionada da mãe, interpretada por Annette Bening. A atriz veste o papel de uma mulher que tenta educar o filho adolescente durante a transição cultural da Califórnia dos anos 70, enquanto lida com outras duas personagens femininas (Elle Fanning e Greta Gerwig), que também lutam por se encontrarem. O filme está nomeado para um Óscar: o de Melhor Argumento Original, assinado também por Mike Mills.







Por Mafalda Sequeira Braga