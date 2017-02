pub

Dois anos depois de o primeiro filme da trilogia baseada na obra de E. L. James ter servido de programa de São Valentim para milhões de casais em todo o mundo, a história repete-se. Por isso, no dia 14 (ou antes, o Dia dos Namorados é quando o homem quiser) vá ver a continuação da saga: em As Cinquentas Sombras Mais Negras, Anastasia Steele dá uma nova oportunidade a Christian Grey, mas agora tem de lidar com as figuras do passado dele. Se a ideia é agarrarem-se um ao outro com medo, há mais uma saga para acompanhar, desta vez de terror: Rings é o terceiro capítulo da história de Samara e do vídeo amaldiçoado que mata quem o vê. Para começar a entrar no espírito do Carnaval, o português Edgar Pêra traz-nos Delírio em Las Vedras, uma comédia que mistura a ficção e a realidade, mostrando a loucura que é Torres Vedras nesta altura do ano, sob a lente de um grupo de repórteres sedentos de audiências. Com Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Albano Jerónimo e José Raposo, entre outros. Também da autoria de uma realizadora portuguesa, Salomé Lamas, o documentário Eldorado XXI retrata a vida difícil de uma comunidade mineira instalada na cidade mais alta do mundo, La Rinconada, nos Andes peruanos. Outra das opções em cartaz é Polícias Corruptos, um thriller obscuro com um tom cómico protagonizado por Nicolas Cage e Elijah Wood, cujas personagens se unem para preparar um golpe.

A nossa escolha

Jackie, de Pablo Larraín

Para o seu primeiro filme em língua inglesa, o realizador chileno escolheu trabalhar a cinebiografia de uma personalidade norte-americana, focando-se num período específico da sua vida. Variando entre a abordagem documental e estética, retrata os momentos que se seguiram ao assassinato, em 1963, do Presidente John F. Kennedy e a forma como Jacqueline lidou com o trauma, enquanto primeira-dama e mulher. Além das parecenças físicas, Natalie Portman mostra uma atuação complexa e multifacetada no papel de protagonista, o que até lhe valeu uma nomeação para o Óscar de Melhor Atriz.