Esta semana, chegam às salas de cinema dois nomeados para o Óscar de Melhor Filme – Elementos Secretos (em baixo) e Moonlight, de Barry Jenkins. Concorrendo no total a oito categorias, o segundo retrata o caminho do autoconhecimento feito por um jovem afroamericano enquanto cresce num bairro problemático de Miami. Ainda no campo das histórias ficcionais, Split é o novo thriller psicológico do mesmo realizador de Sexto Sentido, que desta vez colocou James McAvoy a interpretar 23 personalidades diferentes. Ou serão 24? É aqui que começamos a ficar com suores frios… O mesmo pode acontecer ao relembrar os acontecimentos reais que inspiraram Patriots Day – Unidos Por Boston. Depois de Deep Water Horizon, a dupla Peter Berg (o realizador) e Mark Walhberg (o protagonista) volta a transformar um evento trágico passado nos EUA em drama de cinema. Neste caso, trata-se do ataque terrorista à Maratona de Boston, em 2013, e da subsequente caça ao homem que o mesmo desencadeou. O documentário Uma Discussão com 50 Anos, de Martin Scorsese e David Tedeschi, foca-se na polémica e influente publicação The New York Review of Books e no seu editor, Robert Silvers, utilizando materiais de arquivo raros, entrevistas, fotografias e excertos de escritores icónicos. Para ver em exclusivo no Cinema Ideal.

A nossa escolha

Elementos Secretos, de Theodore Melfi

O mundo conhece bem os astronautas que se tornaram heróis na corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Alan Shepard, Gus Grissom e Neil Armstrong são alguns dos nomes. Mas sabemos quem esteve por detrás destas missões de sucesso? O filme baseia-se na história real narrada no livro homónimo de Margot Lee Shetterly, sobre um grupo de mulheres afro-americanas – encabeçadas pelas personagens de Taraji P. Henson, Oc tavia Spencer e Janelle Monáe – que enfrentaram limites de género e de raça para ajudarem a NASA a lançar John Glenn na órbita da Terra, através dos seus conhecimentos matemáticos. Além de concorrer para os Óscares de Melhor Filme e Melhor Argumento Adaptado, Elementos Secretos deu também uma nomeação a Octavia Spencer para Melhor Atriz Secundária.