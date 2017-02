1940.Coleção particular em depósito no Museu Calouste Gulbenkian – Coleção Moderna

Figura incontornável da história da arte portuguesa e também internacional, Almada Negreiros foi um artista multifacetado e a Fundação Calouste Gulbenkian presta-lhe homenagem com a exposição José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno, onde se podem encontrar diferentes tipos de obras como pinturas, ilustração, vitrais ou estudos.

Almada Negreiros (1893 – 1970) foi uma figura essencial no Modernismo português, no início do século XX. Nas artes plásticas trabalhou como pintor, cenógrafo, caricaturista. Foi também bailarino e poeta e, na área da literatura, participou nas revistas Orpheu e Portugal Futurista. Partiu para Paris, onde viveu entre 1919 e 1920 e esteve também em Madrid de 1927 a 1932.

É quase impossível explicar a obra de Almada Negreiros sem mencionar o contexto cultural e social em que se inseriu. Por isso a melhor forma de conhecer o homem e a sua vasta obra é fazer uma visita à exposição, onde podem ser apreciadas diferentes tipos de obras e temáticas e até estilos.

Com curadoria de Mariana Pinto dos Santos com Ana Vasconcelos.

Paralelamente à exposição há outros eventos relacionados, como por exemplo,

- Ciclo de mesas redondas, às quartas-feiras às 18:00, com entrada livre.

- Projeção de Almada, Um Nome de Guerra de Ernesto de Sousa (no dia 3 de março).

- A Peça de teatro Antes de Começar de Almada Negreiros (Companhia da EsquinaSábados, 11 de março, 13 de maio, 12 de março, 14 maio e domingos)

- Almada Negreiros em concerto (Orquestra Gulbenkian, no dia 23 de março).

A exposição está patente de 3 de fevereiro a 5 de junho. Para visitar entre as 10:00 e as 18:00 na Galeria Principal e Galeria do Piso Inferior do edifício sede, Lisboa.