Todo o exercício físico que fazemos tem impacto nos nossos pés, já que suportam uma grande carga. Agora é cada vez mais ususal a prática de exercícios como as corridas longas ou em pequenas distâncias e rápidas. Para isso é nessário que tenha algum cuidado com os seus pés. Existem pequenos exercícios vão ajudar a aliviar a dor, a prevenir lesões e a relaxar os suportes do nosso corpo.



Exercícios básicos para fortalecer os músculos dos pés:

1. Caminhar sobre as pontas dos pés;

2. Fixar os dedos dos pés para a frente em posição de pés estáticos;

3. Agarrar um simples objeto com o pé, por exemplo uma caneta ou um lápis;

4. Antes de exercer qualquer tipo de exercício físico descalça, massagem bem o pé e garanta que o músculo está "quente" o suficiente.



Exercícios básicos para relaxar os pés:

1. Deslize uma bola, como a de ténis, por exemplo, sobre a planta do pé, desde o calcanhar até à ponta dos dedos, fazendo um pouco de pressão;

2. Fazer cículos imaginários com o pé em ambos os sentidos, com calma, sem pressas;

3. Sente-se no chão com as pernas totalmente esticadas, com uma toalha na ponta dos dedos. tente levar a toalha até si, com calma e acompanhando os movimentos com a respiração adequada.





Ao seguir estes conselhos, os seus pés irão tornar-se mais fortes e mais relaxados, fazendo com que o resto do corpo melhore a capacidade física, equilíbrio e até pode evitar lesões em determinados sapatos, que antes a magoavam. Por último, o conselho que temos para si é cuidar esteticamente dos seus pés, garantir sempre uma hidratação profunda, esfoliar e retirar os calos, uma vez que tudo isso se torna uma dificuldade ao fortalecimento dos pés.