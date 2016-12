No dia 25 de setembro, a partir das 10h00, o Palácio Leitão (junto ao El Corte Inglés) em Lisboa vai receber a segunda edição do Barral Family Day, um evento que pretende celebrar da melhor forma o tempo em família.

O Barral Family Day nasce da forte ligação que a marca Barral tem com as famílias portuguesas. É um evento que pretende reunir e aproximar todas as gerações familiares, promovendo tempo de qualidade entre elas.

O Barral Family Day tem como madrinhas as suas embaixadoras: a atriz Diana Chaves, a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira e a blogger Fernanda Velez. As três embaixadoras serão as anfitriãs deste evento que proporcionará um dia de animação, diversão, música – com dois momentos altos: o concerto do Avô Cantigas e o espetáculo Sónia e as Profissões.

A animação começa logo cedinho, com um concerto do icónico Avô Cantigas, pelas 11h00 , que promete ser um encontro de gerações e continua pela tarde com diversas animações: espetáculos de magia e o concerto da Sónia e as Profissões, entre outras.

Para além disso os visitantes poderão disfrutar ao longo de todo o dia das diferentes zonas: área comercial com cerca de 30 marcas portuguesas, pensada para satisfazer todos os gostos familiares com uma oferta transversal a todos os membros da família; zona de diversões e atividades para Pais e Filhos; zona de Alimentação; e zona Barral.

Neste evento, nem as futuras mamãs foram esquecidas. Para elas teremos dois Workshops Mini-Mamãs com b Grande, onde poderão esclarecer todas as dúvidas da gravidez, parto e pós-parto. Poderão ainda fazer uma ecografia emocional e levar consigo uma recordação em formato vídeo dos primeiros gestos do seu bebé.

O evento será um reflexo do universo Barral através de várias áreas de experimentação e contacto com as diferentes gamas e produtos da marca: Barral Creme Gordo Original, Barral Creme Gordo Óleo de Amêndoas, Barral DermaProtect e Barral BabyProtect.