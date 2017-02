1. Uma linda mulher

Um filme premiado com o Óscar de melhor atriz, Julia Roberts e Richard Gere em 1990 fazem parte do elenco que compõe a história de um homem de negócios que encontra Vivian, uma belíssima acompanhante de luxo que contrata como dama de companhia para os seus jantares de negócios. Os dois apaixonam-se, mas descobrem que há vários obstáculos a ultrapassar até poderem assumir o amor que os une.



2. Sintonia do Amor

Um filme de 1993 protagonizado por Tom Hanks e Meg Ryan que tem como enredo a vida de um homem que acaba de perder a sua esposa. Com todas as adversidades da vida, decide ir a um programa de rádio para contar a sua história em busca de alívio. No decorrer do programa, a locutora acaba por se encantar pela sua voz, e mesmo estando noiva, arrisca e convida-o para sair. Será que ele aceita?



3. As pontes de Madison Country

Um filme contado em flashback onde uma mulher casada se envolve, em segredo, com um fotógrafo de uma conceituada revista. Após a morte da mulher os filhos encontram um manuscrito que esconde as passagens mais secretas da sua vida. O filme, de 1995, conta com a participação de Clint Eastwood e Meryl Streep.



4. À procura de Amy

Com Kevin Smith, Ben Affleck e Joey Lauren Adams, este filme de 1997 não deixa ninguém indiferente pela sua história controversa. Um escritor de banda desenhada conhece a mulher que pensa ser ideal para a sua vida. No entanto, para surpresa dele, a mulher ideal é homossexual. A amizade entre os dois vai crescendo cada vez mais até que ele se declara. O que ele não sabe é que segredos do passado podem ameaçar a possível relação.



5. Cidade dos Anjos

A história de um anjo que vagueia pelas ruas de Los Angeles mas que é invisível aos olhos humanos? Sim, esta é a história deste tocante drama. De 1998, o filme conta a história de um anjo que se apaixona por uma médica cirurgiã que faz com que ele abra mão da sua imortalidade, por amor, para viver na Terra junto dela. Um filme que conta com a participação de Nicolas Cage e Meg Ryan, galardoado com diversos prémios.



6. O Fabuloso Destino de Amélie Poulin

Um filme de 2001, nomeado para cinco óscares e tendo ganho diversos prémios, conta a história de uma rapariga ingénua e com um enorme sentido de justiça e honestidade. Nasce no interior de Paris, e rapidamente muda-se para o centro da cidade em busca do sonho por uma vida melhor, começando por trabalhar num café. Um dia ao encontrar uma caixa na porta de casa e sua vida muda radicalmente quando decide procurar o dono. Será que é assim que Amélie descobre o amor da sua vida?



7. Simplesmente Amor

Uma comédia para toda a família de 2003, onde são contadas, simultaneamente, histórias diferentes. O enredo do filme procura desvendar diversos aspetos do amor, mostrado através histórias separadas com inúmeras personagens. Conta com os atores Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley, Alan Rickman, Colin Firth e portuguesa Lúcia Moniz.



8. Orgulho e Preconceito

Um dos dramas mais conhecidos da história do cinema. Nomeado para quatro óscares, este filme de 2005 conta a vida de uma rapariga Inglesa que enfrenta a pressão dos pais para se casar. Quando apresentada ao futuro noivo, a química entre ambos salta aos olhos de qualquer espetador. Mas, ao contrário dela, ele mostra-se uma pessoa muito reservada, o que pode pôr em causa o futuro da relação. Conta com a participação de Keira Knightley e Matthew Macfadyen.



9. Desejo e Reparação

Um drama de 2008, protagonizado por Keira Knightley e James McAvoy, que comove qualquer um. O filme conta a história de vida de um homem e uma mulher que se apaixonam e que são separados devido a uma mentira. Durante os anos em que estão afastados, o homem acaba por ser preso, mas durante a II Grande Guerra, os seus caminhos voltam a cruzar-se, de onde nasce uma esperança. Com todo este panorama de guerra, será que conseguem ficar juntos?



10. Todas as formas do Amor

Já não bastava ter que enfrentar a morte da mãe, Oliver fica chocado quando o pai, doente terminal de cancro, decide "sair do armário". Oliver acaba por crescer deprimido e rejeitar o seu futuro devido à revolta de uma infância infeliz. A solidão dele melhora quando conhece uma famosa atriz. Mas devido a toda a sua vida ter sido feita de desgostos, a relação de ambos é ameaçada pelo medo de assumir um compromisso. Um filme de 2010 que conta com a presença de Ewan McGregor, Christopher Plummer e Mélanie Laurent.



11. Middle of Nowhere

Realizado em 2012, vencedor de treze prémios, conta a história de uma mulher, cujo marido foi condenado a oito anos de prisão. A mulher, estudante de medicina, abandona os estudos e dedica-se a garantir o bem-estar do seu companheiro na cadeia. Um filme premiado que conta com atores como Emayatzy Corinealdi e David Oyelowo.



12. O guia para um final feliz

A história de um homem que perde tudo na vida e começa na estaca zero. Mas está disposto a lutar pela sua felicidade e tentar reconquistar a ex esposa. As coisas tornam-se complicadas quando conhece uma rapariga misteriosa que promete ajudá-lo, mas cobra algo em troca. Com o desenrolar do enredo uma ligação inesperada começa a formar-se entre eles. De 2012, este filme conta com a participação de Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro.



13. Uma chance para amar

Após a morte do marido, a esposa fica devastada. Apesar de ter seguido adiante na vida, ainda sente a falta dele sendo uma mulher solitária. Um dia encontra um homem muito parecido com o amor da sua vida e decide ir atrás dele e descobre que é professor de artes. Com esperança de estar perto dele, acaba por contratá-lo para lhe dar aulas particulares de pintura. Será que vai florescer um novo romance? Um filme de 2013 que conta com elenco como Ed Harris, Annette Bening, Robin Williams, Jess Weixler e Amy Brenneman.



14. Viver depois de ti

O novo êxito romântico do cinema de 2016. Trata a história de uma jovem com uma forma peculiar de estar na vida que arranja um emprego para ajudar a sustentar a família. Entretanto, a sua atitude alegre é testada quando se torna quase como uma "ama" de um homem adulto incapacitado. Um drama fascinante que conta com a participação de Emilia Clarke e Sam Claflin.



15. La La Land, a Melodia do Amor

Um verdadeiro romance musical de 2016 que conta com a participação de Emma Stone e Ryan Gosling. O enredo baseia-se na história de um pianista e de uma aspirante a atriz e trata como principal temática a importância do sonho na construção sólida de uma relação amorosa, onde a música tem um papel preponderante no desenvolvimento da felicidade.