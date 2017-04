10. Miradouro do Portinho da Arrábida (Sesimbra)

A Ponta do Sossego é um lugar mágico (assim como todo o arquipélago)! Não só pelas suas paisagens singulares mas também pelos coloridos jardins que circundam a área.



2. Miradouro dos Balcões (Ribeiro Frio, Madeira)





Este pode muito bem ser um dos sítios mais maravilhosos de Portugal! É daqueles lugares em que nos sentimos num mundo à parte… Onde até o silêncio é belo! A partir deste local podemos contemplar a vista sobre o vale da Ribeira da Metade e ainda avistar a Cordilheira Central da ilha.



3. Ponte da Misarela (Vila Real)





A Ponte da Misarela é também apelidada como a Ponte do Diabo (pelos 13 metros de vão), mas é um autêntico pedaço de céu! Atravessá-la é como fazer uma viagem no tempo até à Idade Média. Encontra-se sobre o Rio Rabagão, num desfiladeiro, rodeada de rochas e arvoredo cerrado.



4. Fisgas de Ermelo (Vila Real)





Ideal para se refrescar durante o verão tórrido do interior norte do país, a cascata de Fisgas de Ermelo é uma pérola (quase) perdida. Poderá também aproveitar o espaço para praticar desportos radicais.



5. Cascata da Portela do Homem (Braga)





Locais exóticos no Norte de Portugal? É possível?! A resposta está na Cascata da Portela do Homem, uma piscina natural de águas frias (mas límpidas) em pleno Parque Natural da Peneda-Gerês.



6. Mata do Bussaco (Aveiro)





Além deste lugar estar envolto numa atmosfera de contos de fadas, a Mata Nacional do Bussaco contém um vasto património natural com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos. É o sítio ideal para respirar ar puro e para os piqueniques de domingo.



7. Foz d’Égua (Piódão)





Casas em xisto, piscinas fluviais e muita natureza… É o que pode esperar deste delicioso local perto da célebre aldeia de Piódão. Os socalcos e as pequenas escadas em xisto tornam este sítio único e ótimo para as brincadeiras dos miúdos.



8. Forte de São João Batista das Berlengas (Peniche)





Localizado na Ilha da Berlenga Grande, este forte poderia ser o pano de fundo de qualquer série histórica. O acesso ao local é estreito, mas perfeito para uma fotografia!



9. Praia de Santa Cruz (Torres Vedras)





O Oeste também tem praias magníficas e a praia de Santa Cruz é exemplo disso! Aproveite e tire fotografias em família nos bancos localizados na esplanada romântica sobre o mar. Todo este ambiente a transportará para as estância balneares dos anos 50.



10. Miradouro do Portinho da Arrábida (Sesimbra)





Este é o local que todos querem saber onde é, mas que nos escapa o nome… Ora, este é o Miradouro do Portinho da Arrábida! Um spot perfeito para ver o pôr do sol e para os passeios de fim de semana!



11. Ponta da Piedade (Lagos)





Capri! É a primeira palavra que nos ocorre quando chegamos à Ponta da Piedade… Lá encontramos rochas gigantes e recortadas, águas cristalinas, barcos e uma beleza épica!



12. (Ponte da) Ilha da Culatra (Olhão)





De um lado o mar, do outro a Ria Formosa (onde poderá ter toda a privacidade desejada mesmo em pleno verão). Com a cidade piscatória de Olhão como pano de fundo, este é o percurso a não perder no Algarve!