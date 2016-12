pub

Sabe aquele amigo que faz uma festa quando encontra uma pen USB fora do comum (por exemplo, a imitar um semáforo, como a da Bairro Arte), ainda que só tenha 2GB? Ou aquele que adora smartwatches artilhados com funcionalidades - como o novo relógio Sync da Eletta, que até possui indicador de raios UV e pedómetro - e ainda o que não dispensa um bom despertador divertido, como o que Tiger tem em formato robótico? Todos temos um amigo que adora tecnologia.



Neste Natal, seleccionámos os dez presentes que possivelmente abrirão um sorriso a quem não resiste a um bom gadget (confessamos que há um "roubado" da secção infantil da Toysrus). Com preços a partir dos €25 (o novo mini-drone da Primark é o máximo!) até aos €660 - não poderiamos deixar de mencionar o Montblanc Augmented Paper, que permite que os seus esboços e notas escritas sejam transferidos do papel para um dispositivo móvel com o simples pressionar de um botão - são vários os presentes que pode colocar na lista. Veja-os acima.