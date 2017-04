É uma planta muito prática, resiste à humidade e cresce com pouca luz. Ideal para decorar a casa de banho, um vaso de lírio da paz limpa o ar e transmite uma sensação de pureza.

A planta ideal para quem não tem tempo para grandes cuidados e se esquece da rega. Pode tê-la dentro ou fora de casa, cresce em lugares com pouca luz e só precisa de a regar duas vezes por mês.

