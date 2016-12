pub

Pateo dos Solares Charm Hotel

Um Hotel Boutique de 4 estrelas com um requinte sóbrio e intemporal, o Pateo dos Solares Charm Hotel está localizado na zona de Estremoz e é o sítio ideal para quem busca a serenidade das planícies alentejanas, a história local, a boa gastronomia e a excelência dos vinhos portugueses. Ao todo são 41 quartos com uma decoração sóbria, de inspiração local, e alguns dos melhores têm lareira e vistas sobre a muralha de Estremoz e a Serra de Ossa. Este hotel de charme tem ainda um restaurante "Alentejo à mesa" de comida regional.

O hotel tem vários programas: o "Estremoz e tempo para namorar" inclui estadia de duas noites em quarto duplo superior com pequeno-almoço, pack romântico à chegada, um jantar para 2 pessoas (bebidas não incluídas), uma massagem relaxante para 2 pessoas e visita e prova de vinhos a uma quinta da região, a partir de € 349.





Quinta dos Machados

Aqui pratica-se o dolce far niente: é o sítio perfeito para fazer piqueniques e passear por entre os pinheiros, sobreiros e ciprestes (por onde se vão descobrindo cadeiras e camas de baloiço para dormitar). Era por este espaço de 15 hectares que passava o antigo caminho do Palácio Real de Mafra e hoje pode desfrutar do bosque para descansar e recarregar baterias. Uma noite para duas pessoas a partir de €75. O Programa Bem Estar inclui a estadia de 1 noite em Quarto Deluxe, presentes da Quinta à chegada, pequeno-almoço buffet com produtos caseiros e regionais e o programa "Ritual da Quinta" que inclui acesso ao SPA (Jacuzzi, Sauna, Banho Turco e área de Relaxamento) e tratamento para o corpo (peeling nutritivo com uso de óleos essenciais de Pinho Silvestre e Laranja Doce com finalização de massagem hidratante com água Rosa da Bulgária). Tem o valor de €220 por pessoa.





Casas de São José

Com nomes que prestam homenagem à simplicidade da natureza na região - Açucenas, Buganvílias e Alecrim – as Casas de São José localizam-se em Asseiceira (Rio Maior). Decoradas com motivos portugueses, como a Chita de Alcobaça, os bordados e as rendas, estas casas oferecem tranquilidade e privacidade. As três casas de campo resultam da restauração de antigas estruturas agrícolas e, agora, são verdadeiros oásis no meio da natureza. Preços por noite a partir de €70.





Monte do Giestal

Situado no resplandecente Litoral Alentejano, no concelho de Santiago do Cacém e freguesia de Abela, a Herdade do Giestal está rodeada de sobreiros, o que torna a paisagem naturalmente tranquila, e faz deste sítio um local de eleição para descansar, conviver com familiares e amigos e desfrutar da natureza no seu estado mais puro. O programa inclui um circuito no spa do Monte para 2 pessoas com sala de Hidromassagem com o preço de 40€, uma noite de alojamento com pequeno almoço incluído e um circuito por pessoa no spa do Monte pelo preço de 95€ e duas noites de alojamento com pequeno almoço incluído e um circuito por pessoa no spa do Monte por 159€. A promoção é válida até 23 de Dezembro.



A Serenada

No coração do Alentejo, em Grândola, a Serenada é o sítio certo para os amantes do enoturismo. Rodeada de vinhas (que originam os vinhos Serras de Grândola e Serras de Grândola Cepas Cinquentenárias) e de uma paisagem alentejana incrível, esta unidade hoteleira conta com 4 quartos duplos e 2 suites exteriores com terraço privado.

Durante o mês de Dezembro há uma oferta especial com a estadia de um casal que faça a reserva de 3 quartos duplos. Ou seja, traga 2 casais amigos e não pagará a sua própria estadia.



Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events





Quinta M No coração de Trás-os-Montes, Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events é uma unidade de charme de quatro estrelas, fruto da recuperação de um Solar de estilo barroco do século XVIII. Enquadrado na paisagem campestre de Chaves trata-se de um espaço rural moderno, que combina a arquitectura barroca ao estilo contemporâneo. A proposta desta época festiva é de alojamento com pequeno almoço por duas noites, de 23 a 25 de Dezembro. Acesso ao circuito do SPA (piscina interior, jacuzzi, banho turco, sauna e ginásio), a consoada típica transmontana de Natal e ainda o almoço de Natal. Tudo isto desde 250€, mediante disponibilidade.

A menos de uma hora de Lisboa e situado na região ribatejana, a Quinta M é o sítio perfeito para os apaixonados pela natureza e pelos animais, especialmente os cavalos – não fosse este o local apropriado para fazer equitação na natureza. As tendas, ou Yurts, alojam quem por aqui passam, e os nomes - Douro, Tejo, Minho e Lima – variam consoante a decoração de cada uma delas. De 25 a 26 de Novembro decorre um programa de cozinha saudável que inclui uma estadia de duas noites, um workshop de cozinha saudável e um almoço igualmente são. O preço para duas pessoas é €460.





Sesmarias Turismo Rural & Spa

Este oásis alentejano ocupa 300 hectares em plena planície do Baixo Alentejo, na região de Cuba. A tradição, a tranquilidade e o lazer juntam-se neste conceito de turismo rural, que é o mais indicado se procura aproveitar a natureza. Na zona da barragem pode praticar pesca desportiva, canoagem e observar as aves migratórias, ou simplesmente contemplar o manto de estrelas do céu alentejano. O Programa Fim de Semana Romântico para estadia de uma noite inclui 1 dia recepção com espumante e morangos com chocolate no quarto; piquenique à tarde nas barragens (que inclui prova de vinho rosé das caves Ribafreixo e bolo de chocolate) com pão e paio alentejano e compotas caseiras; um jantar romântico a dois no terraço à luz das velas e pequeno-almoço servido no restaurante até às 11:00 horas de Domingo. O preço para dois é de €230.





Hotel Meira

Localizado em Vila Praia de Âncora, este alojamento conta com81 anos de história e é uma referência na região. Com uma localização privilegiada, em pleno coração do Minho, o Hotel Meira encontra a simbiose perfeita entre o mar, o campo e o monte. Perfeito para apreciar umas férias perto da Praia (a 2 minutos), uma escapada ou um fim-de-semana prolongado. O Programa Trilho dos Moinhos de Água da Montaria inclui alojamento em quarto duplo prestige para estadia de 2 noites; pequeno almoço buffet; tratamento VIP no quarto com água e fruta, e um jantar (sem bebidas). Para além disso, uma atividade de 4 horas - trilho dos moinhos de água da Montaria. Custa €200.





Herdade do Moinho Novo

Da encosta de montado de sobro nesta herdade do Montigo, emergem 8 casas suspensas, todas elas em perfeita harmonia com a natureza envolvente. Completamente integradas na paisagem, em cada uma das casas os hóspedes são transportados para um ambiente distinto, mas com um denominador comum: o cenário de floresta e ambiente rural onde o verde é rasgado pelo ponteado de vacas, cavalos e gamos, numa propriedade de 60 hectares.