As tão desejadas férias de verão aproximam-se e torna-se inevitável não pensar na escolha do destino. Campo? Praia? Cidade? Ilhas?

Deixamos algumas sugestões – umas incontornáveis, outras mais inesperadas – para que descubra lugares singulares dentro do País.



1. Ilha das Flores (Açores)





Se está a precisar de um detox digital e até espiritual, este é o sítio indicado para iniciar o seu processo turn off. Comece o dia da melhor forma e percorra o Trilho da Fajã de Lopo Vaz, ou como quem diz 3,5 km de paisagens de cortar a respiração (sem wi-fi). Vença o calor e mergulhe na piscina natural da cascata do Poço do Bacalhau. Delicie-se com o fruto da ilha, o exótico araçá, e acabe o dia com um prato de albacora, um peixe da ilha.



2. Porto Santo (Madeira)





Quer levar as crianças e não sabe para onde? Porto Santo é a resposta. Os seus extensos areais são ideais para as brincadeiras em família. Desfrute do sol enquanto os miúdos brincam em segurança nas águas límpidas e tranquilas da praia do Porto Santo (uma das 7 Maravilhas-Praias de Portugal). Aproveite para visitar o Miradouro da Portela e o Pico do Castelo e, claro, para comer um bolo do caco.





3. Paredes de Coura





Paredes de Coura? Isso não é um festival de verão? É, mas não só. Coura é um destino de férias pouco comum, mas sinónimo de riqueza natural, cultural e gastronómica. Ideal para umas férias em família ou com os amigos, em que poderá visitar a Praia Fluvial do Taboão e o Miradouro do Penedo das Vistas. Prove os formigos (mas cuidado com as calorias).



4. Tabuaço





Se pensa que não existem paraísos no interior do país, desengane-se. Situada nas margens do Rio Douro, entre a serra e o vale, a vila de Tabuaço (distrito de Viseu) promete surpreendê-la. Já imaginou um fim de tarde dentro de uma piscina, saboreando um copo de Pôpa Vinhas Velhas Tinto 2008 (um dos melhores vinhos do Douro para a revista Vinhos), e tudo isto com o Douro como pano de fundo? Considere esta proposta e tenha umas férias relaxantes e elegantes.



5. Sintra





Recentemente representada na New York Times Travel Show , uma feira de turismo de Nova Iorque, Sintra prima pela tranquilidade, mistério e romantismo. Depois de ver o Palácio da Pena, calce os ténis, ponha a mochila às costas e parta à descoberta de lugares como o Alto de Santa Catarina, a Vila Sassetti, a Quinta da Regaleira ou a Praia da Ursa.



6. Sesimbra









Alguma vez pensou em passar férias num parque natural? Sesimbra fica mesmo aqui ao lado, mas poderá ser a escolha perfeita. Valorize o seu Instagram e deixe os seus seguidores de queixo caído com uma fotografia paradisíaca no Portinho da Arrábida ou na Praia do Moinho de Baixo. Não perca a vista panorâmica do Castelo de Sesimbra e arrisque uma aventura de mergulho com a escola Haliotis Sesimbra 7. Vila Nova de Milfontes





Milfontes, mil maravilhas. Procura uma alternativa ao Algarve? Férias revigorantes e muito calor? Este é de facto um destino a considerar. Ponha a leitura em dia na Praia do Malhão, faça um passeio de fim de tarde na Praia dos Aivados e contemple o final do dia na companhia de um cocktail no Bar Azul. Aventure-se e desvende o mistério do Klemens, o barco abandonado ao largo da costa de Vila Nova de Mil Fontes.



8. Aljezur





Nem sempre umas férias no Algarve têm de ser passadas em Vilamoura, Vale do Lobo ou em Albufeira! Existem ainda locais pouco explorados e de uma beleza incomparável como é o caso da Costa Vicentina. Surf, bom peixe, uma mariscada com os amigos, uma caminhada pela vila, um mergulho numa praia deserta em pleno verão… São várias as alternativas possíveis: basta manter o espírito aberto e explorar!



9. Lagos







Foi em 2016 que o jornal online Business Insider destacou a Praia do Camilo, em Lagos, como uma das mais belas do mundo. Ideal para relaxar, este é um destino obrigatório para os amantes de praia e de sol. Imperdíveis são também a Ponta da Piedade e a Praia de Dona Ana. Embarque com a The West Coast Adventure Co. e descubra os segredos mais bem guardados do Algarve.

10. Tavira



The last but not the least , o Sotavento Algarvio. Localizado no Parque Natural da Ria Formosa, Tavira é um concelho rico em património histórico, cultural, natural e religioso. Os trilhos da Ilha de Tavira e da Praia do Barril são um ótimo exemplo do turismo sustentável. Visite o centro histórico da cidade e não deixe para os últimos dias o mergulho na Praia da Fábrica (Vila Real de Santo António), uma das mais belas do Algarve.