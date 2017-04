Dan Stevens com Emily Browning no filme 'Summer in February'

Dan Stevens no cartaz do filme 'A Bela e o Monstro'

Dan Stevens passou de rebelde adolescente a protagonista do clássico da Disney A Bela e o Monstro, filme que já está nas salas de cinema. Fique a conhecer um pouco melhor o ator que já arrebata corações por todo o mundo.

Apesar do ar angelical, a verdade é que Dan Stevens foi muito rebelde durante a adolescência. Foi o próprio ator que confessou este seu lado numa recente entrevista: "Muito pouca gente imaginará que eu tenha passado os meus primeiros anos de vida contra tudo e todos, a ser suspenso da escola. Fui um adolescente muito complicado.

Quando nasceu, o ator foi adotado por dois professores de Londres. Passou toda a sua infância em Gales, com o irmão, também adotado. Em várias entrevistas já confessou que nunca quis procurar os verdadeiros pais.

Dan é casado com a cantora de jazz sul-africana Susie Hariet. Conheceram-se quando ambos estavam a trabalhar em teatros da zona de Sheffield. Dan e Susie casaram em 2009 e têm dois filhos: Willow, de oito anos, e Aubrey, de cinco.



O maior sucesso da sua carreira foi a participação na série britânica Downton Abbey. Foi em 2010 que Dan Stevens se juntou ao elenco da série, para interpretar o papel de Matthew Crawley. O ator deixou a série em 2012.

Foi uma das personagens principais no filme de terror norte-americano The Guest.

Dan tem uma voz carismática. Ao longo da sua carreira já narrou mais de 30 áudio-livros e foi nomeado para dois Audie Awards. Recentemente, pudemos ouvir a sua voz num dos teasers lançados pela Disney:

The Sunday Telegraph e é um dos editores da plataforma online Dan também escreve. O ator chegou a ter uma crónica regular no jornal inglêse é um dos editores da plataforma The Junket , fundada por ele e alguns amigos em 2011 e que contém uma série de ensaios, histórias breves e poesia.

Já interpretou o papel de Lancelot no cinema. Foi na sequela do filme À Noite no Museu:

O ator tem variadíssimos amigos famosos. É o caso dos atores Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne e Tom Hiddleston.

10. Por fim, é o grande protagonista do filme A Bela e o Monstro ao lado da atriz britânica Emma Watson. De acordo com o próprio produtor do filme, "Dan teve de dar vida ao Monstro, mesmo este sendo representado no ecrã de forma digital"

Por Ângela Mata