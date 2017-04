8. Aproveite a happy hour no Lost In

3. Divirta-se com o seu cão no DogPark do Campo Grande

2. Tome um cocktail no terraço do Chill-Out Limão

1. Ir ao Museu do Oriente com as crianças

pub

1. Ir ao Museu do Oriente com as crianças



É um programa cultural, mas também uma viagem ao passado onde poderá mostrar aos mais pequenos a importância e a riqueza cultural das civilizações orientais. À sexta-feira, entre as 18h00 e as 22h00, a entrada é gratuita e os miúdos não pagam até aos 5 anos.





Horário: terça-feira a domingo: 10h00-18h00 ; sexta-feira: 10h00-22h00





Encerrado: segunda-feira





Morada: Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa

A entrada do Museu situa-se na fachada virada para a Av. 24 de Julho.



2. Tome um cocktail no terraço do Chill-Out Limão





Este bar fica no topo do Hotel H10 Duque de Loulé e a vista sobre a cidade é absolutamente fantástica! A decoração do local é inspirada nos azulejos da cidade e o Flavored Frozen Daiquiri (€13) é imperdível.





Horário: todos os dias, das 13h00 às 23h00





Morada: H10 Duque de Loulé, Avenida Duque de Loulé, 81- 83, Marquês de Pombal, Lisboa



3. Divirta-se com o seu cão no DogPark do Campo Grande





Se precisa de passar mais tempo com o seu amigo de quatro patas, este é o spot perfeito! Este espaço de recreio canino é o sítio ideal para brincar com o seu cão, onde a palavra de ordem é a segurança.





Morada: Jardim do Campo Grande , Lisboa



4. Comer o bolo de cacau ao vapor do Cento e Quatro





O seu dia de trabalho parece nunca mais ter fim? Precisa de algo para descomprimir? A solução passa pelo bolo de cacau cozinhado ao vapor do Cento e Quatro (e sim, é daqueles com o interior cremoso). Os ingredientes são de origem vegetal!

Preço: €2,45





Horário: 10h00-22h00

Morada: Amoreiras Shopping Center, Av. Eng. Duarte Pacheco, Lisboa



5. Relaxar na piscina do Epic Sana Lisboa Hotel





Aproveite o final do dia para relaxar na piscina infinita do rooftop do Epic Sana Lisboa, considerado um dos melhores terraços do mundo pelo guia de viagens Condé Nast Johansens . O acesso à piscina para quem não está alojado no hotel é de €50.





Morada: Av. Eng. Duarte Pacheco, 15, Lisboa



6. Ler um livro na Ler Devagar do Lx Factory





Ler um livro, descontrair num lugar único ou desfrutar de uma fatia do Bolo da Marta… Poderá fazer tudo isto na livraria Ler Devagar no emblemático Lx Factory.





Morada: Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Livraria Ler Devagar, Edifício G, Piso 0, Espaço 0.3, Alcântara, Lisboa





Horário: segunda, das 12h00 às 21h00 | terça a quinta, das 12h00 às 24h00 | sexta e sábado, das 12h00 às 2h00 | domingo, das 11h00 às 21h00



7. Assistir a um filme na sala VIP do Cinema City





Já pensou em assistir a um filme em "primeira classe"? No Cinema City, terá direito a poltronas, cocktails, buffet, bar aberto e muito mais… Uma experiência perfeita para acabar o dia em beleza!





Morada: Cinema City Alvalade (Av. de Roma, 100) e Cinema City Campo Pequeno (Centro de Lazer do Campo Pequeno)



8. Aproveite a happy hour no Lost In



Fã de happy hours ao final do dia? O Lost In fica no Príncipe Real, tem uma decoração inspirada na cultura indiana e as bebidas são a metade do preço entre as 17h00 e as 19h00 (todos os dias).





Morada: Rua Dom Pedro V, 56-D (Príncipe Real)



9. Divirta-se na Lostroom





site

(Tel. 21 099 30 08/91 222 07 26)



As reservas podem ser feitas por telefone ou através do(Tel. 21 099 30 08/91 222 07 26) A Lostroom é a primeira e única escape room com realidade virtual em Portugal e é o sítio ideal para um final de tarde original com os amigos. Poderá escolher entre os jogos cosmos ou mind mirror para a sua aventura.

Morada: Rua Chaby Pinheiro, 20-A, Lisboa





Horário: quarta a domingo, das 14h00 às 23h 00



10. Experimente as aulas de trampolim na Flight Academy



BOUNCE Portugal



Se o ginásio é demasiado monótono para si, as aulas de trampolim nasão uma opção dinâmica e divertida. A reserva é obrigatória, com aulas adaptadas a qualquer nível de habilidade.

Morada: Av. dos Cavaleiros, 35/35-A, Carnaxide





Horário das aulas: terças e quintas, às 18h00 e 19h00 | sábados, às 9h00