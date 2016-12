O Natal são azevias, sonhos, farófias, suspiros... mas também são brindes! A pensar nisso, selecionámos as bebidas que podem vir a alegrar as conversas à mesa, nesta Consoada.

Há quem prefira um aperitivo amargo como o Campari para as entradas, há que não dispense um bom vinho tinto para bebericar ao jantar, há quem se guarde para o whisky, no final dos doces. A pensar num Natal com boa disposição e partilha à mistura, seleccionámos dez bebidas, do gin ao porto, que não só são bons para o food paring natalício, como também dão bons presentes. Veja-os acima.