Ninguém imagina as voltas que as malas muitas vezes dão dentro dos aeroportos até chegarem ao avião propriamente dito. E mesmo até chegar ao destino final. Todas estas reviravoltas podem abrir frascos e embalagens com líquidos que leve no interior da sua mala. Por isso mesmo, o melhor é envolvê-los dentro de pequenos sacos fechados, para que quando abrir a mala não tenha nenhuma desilusão.