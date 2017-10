Fotogalerias

Um museu a Yves Saint Laurent? Não, dois!

A genialidade e importância do criador na história da moda chegam para dois museus? A resposta é sim, mas a justificação é outra. Um dos museus será em Paris e o outro em Marraquexe, as duas cidades que ocupavam o tempo e o coração de Yves Saint Laurent. O primeiro abre as portas já hoje, o segundo está prometido ainda para este mês de outubro.